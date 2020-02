Roland Hanke

Fürstenwalde (MOZ) Die Papierform scheint für eine klare Rollenverteilung am 23. Spieltag zu sprechen. Die Fußballer des FSV Union Fürstenwalde (6./31 Punkte) fahren als Favorit ins Potsdamer Karl-Liebknecht-Stadion, wo sie bereits am Sonnabend, ab 13.30 Uhr, vom SV Babelsberg 03 (16./13) erwartet werden. Die Domstädter sind nunmehr seit sechs Punktspielen unbezwungen und haben gegen die Babelsberger in der Liga in den vergangenen fünf Partien nicht verloren, darunter vier Dreier. Den letzten Sieg der 03-er gegen die Fürstenwalder gab es am 18. August 2017 beim Heim-1:0.

Maucksch erwartet enges Match

"Die Babelsberger haben in der Winterpause erheblich in Qualität investiert, um den Klassenerhalt zu schaffen. Sie werden sicher alles daran setzen, gegen uns zu gewinnen", sagt Union-Trainer Matthias Maucksch. "Doch wir fahren dorthin, um drei Punkte mitzunehmen." Der Coach erwartet wie in den vergangenen Jahren auch diesmal wieder ein enges Match.

Allerdings ist es fraglich, ob die Fürstenwalder in Bestbesetzung antreten können. "Wir haben durch Infekte und Magen-Darm-Beschwerden einige angeschlagene Spieler", sagt Matthias Maucksch. Er hofft, dass möglichst alle bis zum Spiel wieder fit sind.