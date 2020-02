Jörg Matthies

Schwedt (MOZ) Erstmals hat Bürgermeister Jürgen Polzehl beim24. Sportlerball neben den erfolgreichsten Schwedter Sportlern des vergangenen Jahres auch zwei ehrenamtlich sehr engagierte Mitglieder aus Sportvereinen geehrt: Jacqueline Seide und Lysann Kraatz.

"Mehr als 30 Jahre engagiert sie sich als eine ganz besondere Trainerin in ihrem Verein, kümmert sich liebevoll um Mensch und Tier, übernimmt Verantwortung für Training, Finanzen, Sponsorensuche, Veranstaltungen und vor allem für die kleinen Talente.

Sie bewältigte vor wenigen Jahren gemeinsam mit ihrem Verein und Eltern den Umzug vom Gelände am Park Heinrichslust in die Nähe der Waldsportanlage und stand in dieser Zeit allen motivierend zur Seite", sagte Polzehl zu Jaqueline Seide vom Pferdesportverein "Perle der Uckermark" Schwedt.

Besonders zu erwähnen sind die vielen Erfolge, die sie im Nachwuchssport mit ihren Schützlingen erreichte. Beim Stadt- und beim Elfenfest, der Mittsommernacht und vielen weiteren Veranstaltungen engagiert sie sich zudem mit ihren Mitstreitern.

Das zweite Dankeschön für großes, mehrere Jahrzehnte währendes Engagement ging an Lysann Kraatz. Für eine Turnerin hat sie sich erst spät für diese Sportart begeistert. "Seither ist sie aktiv und mit großer Freude im TSV Blau-Weiß tätig und begann bereits mit 16 Jahren selbst Kinder und Jugendliche zu trainieren. Als engagierte Trainerin trägt sie nun seit 25 Jahren dazu bei, talentierte Kinder zu fördern und erfolgreiche Sportler hervorzubringen", begründete das Stadtoberhaupt die Würdigung.

Ihre erfolgreichsten Nachwuchstalente können sich stolz "Bezirksmeister" nennen. Aber Lysann Kraatz ist nicht nur Trainerin, sondern auch Freundin und Ansprechpartnerin für sämtliche Belange der Eltern und Kinder.