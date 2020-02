Sabine Rakitin

Wandlitz (MOZ) Dem neuen Wandlitzer Bürgermeister Oliver Borchert weht der Wind zunehmend stärker ins Gesicht. Die Gemeindevertreter verweigerten ihm jetzt die Zahlung einer monatlichen Dienstaufwandsentschädigung in Höhe von 225 Euro.

Bereits im Hauptausschuss war die umstritten. Insbesondere die Begründung rief Widerspruch hervor. Durch die Ausübung des Bürgermeisteramtes entstünden Borchert Mehrkosten für "die häufigere Beschaffung angemessener Bekleidung aufgrund der Vielzahl von Repräsentationsverpflichtungen", stand als erster Punkt auf der Liste. Monika Braune (BVB/Freie Wähler) war außer sich: "Nicht mal ein Sparkassenangestellter kann seine Anzüge von der Steuer absetzen", stellte sie fest. Und überhaupt: "Wo leben wir denn?", fragte sie empört. Gerade habe Borchert sein Amt angetreten, da wolle er schon einen Zuschlag zum üppigen Gehalt... Dennoch befürwortete eine Mehrheit im Hauptausschuss die Dienstaufwandsentschädigung für den Bürgermeister.

In der Sitzung der Gemeindevertretung am Donnerstag stellte der neue Hauptamtsleiter in spe, Michael Martin, zunächst einmal klar, dass nicht Borchert selbst, sondern der Vorsitzende der Gemeindevertretung den Antrag eingereicht habe. Was Hartmut Arndt (SPD), der diese Funktion inne hat, zu der Bemerkung hinreißen ließ: "Ach so? Na, einer muss ja Schuld sein!"

Mit den folgenden Ausführungen machte es Martin nicht besser. Der Bürgermeister sei ja jetzt Hauptausschussvorsitzender. Als solcher würde er 300 Euro monatliche Aufwandsentschädigung erhalten – wenn er nicht Hauptverwaltungsbeamter wäre, erklärte der studierte Politikwissenschaftler. Die Dienstaufwandsentschädigung kompensiere den Verlust lediglich.

"Ihre Begründung ist grottenschlecht", bescheinigte Norbert Bury (AfD) daraufhin dem Verwaltungsmann. "Ziehen Sie das Ding zurück und überarbeiten Sie es noch mal", riet er ihm. Auch Kerstin Berbig (Linke) bemerkte: "Für mich erschließt sich das alles nicht." Am Ende befürworteten elf Gemeindevertreter die Dienstaufwandsentschädigung, elf stimmten dagegen – bei vier Enthaltungen. Damit war der Antrag abgelehnt.