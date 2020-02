So sah das Relief ursprünglich aus. Die Fliese unten links war kontrolliert geborgen worden. Im Museum Falkensee würde man sich freuen, wenn die fehlenden Teile zurückkämen. © Foto: Silvia Passow

Elena von Martens und der Rabe aus dem Burattino-Relief, das einst am Hortgebäude in der Holbeinstraße hing.

Silvia Passow

Falkensee Auch in diesem Jahr zeigte das Team des Museums und Galerie Falkensee wieder eine Auswahl der Neuzugänge des vergangenen Jahres. Mehr als fünfzig Objekte waren im Museum aufgenommen worden. Sie ließen sich für den Abend der Vorstellung in drei Gruppen aufteilen, wie Museumsleiterin Gabriele Helbig, erklärte. Zunächst die Kunst, gefolgt von Alltagsgegenständen aus der DDR und schließlich Relikte aus der Zeit des Nationalsozialismus.

Alle Plätze waren belegt als Gabriele Helbig begann, die neuen alten Werke vorzustellen. Helbig weiß nie, was passiert, wenn sich die Tür zum Museum öffnet und jemand mit einem Paket vor ihr steht, Post aus fernen Orten sie erreicht oder ein Anruf. Wer glaubt, die Arbeit in einem Museum sei eine staubtrocken und langweilig, der irrt und hat Helbig und ihren Mitarbeiter Bert Krüger noch nicht erlebt, wie sie voller Begeisterung die Geschichten zu den Stücken erzählen. Geschichten, die oft noch nicht niedergeschrieben wurden, die sie selbst recherchiert und für die sie sich durch Berge alter Dokumente gewühlt oder Zeitzeugen gesucht haben.

Das unbekannte Talent der Diva

Eine der ganz großen Persönlichkeiten, die vor rund hundert Jahren in Falkensee lebte, war Erna Offeney. Sie war eine bekannte Tänzerin, Sängerin, Schauspielerin, Schnellzeichnerin, Vogelstimmenimitatorin und Kunstschützin. Und sie entsprach dem Schönheitsideal der Zeit vollkommen. Fotoaufnahmen von ihr erinnern an Mata Hari, nur ohne Spionage und tragisches Ende. Das Johannes R. Becher Kulturhaus, war ihr Wohnhaus, welches sie als Kulturstätte stiftete.

Helbig freut sich nun, ein ganz neues, bisher nahezu unbekanntes Talent dieser vielschichtigen Künstlerin zeigen zu können. Es handelt sich dabei um ein Ölbild, dass Segelboote auf dem Meer zeigt und von Offeney gemalt wurde. "Ursprünglich wollte ich Malerin werden", liest Helbig aus Offeneys Memoarien vor. Diesen Aufzeichnungen ist zu entnehmen, dass sie Malunterricht bei der berühmten Käthe Kollwitz hatte. Giesela Kriete aus Bremen hat das Bild dem Falkenseer Museum geschenkt.

Auch Bernd Ilsemann aus Schönwalde, Erika Paul aus Falkensee, Ursula Vilter aus Seesen, und eine Dame aus Bergisch Gladbach haben dem Museum Bilder von Falkenseer Künstlern oder Künstlern mit Bezug zur Stadt, übereignet.

Wo ist Burattino?

Vorgestellt wurde auch das Relief, dass bis zum Frühjahr das Hortgebäude in der Hohlbeinstraße schmückte. Oder besser gesagt, ein Großteil davon. Das was vom Relief noch da war, wurde, bevor die Abrissbirne kam, sorgsam gerettet. Im Museum wurde der Mörtel entfernt und nun strahlen die Fliesen wieder wie neu. Der Burattino von Alexej Tolstoi ist eng seelenverwandt mit dem italienischen Pinocchio. Die Künstlerin, Elena von Martens, die das Relief erschaffen hat, war dabei als es 1983 in Falkensee enthüllt wurde und sie war auch im Museum, als es dort vorgestellt wurde.

Bei dem Relief handelt es sich um zwei Teile, die jeweils einen der Eingänge zum Gebäude schmückten. An einem der Reliefs machten sich Retter oder Sammler zu schaffen. Die Möglichkeit, hier habe nur jemand etwas retten wollen, ist nicht so abwegig. "Ich würde mich sehr freuen, sollten die fehlenden Teile einmal im Vorgarten liegen", sagt Helbig. Sollte hier ein Retter am Werk gewesen sein, kann er/sie sicher sein, im Museum wird gut für das Werk gesorgt und man schaut bereits nach einem neuen Platz für das Relief.

Den Alltag in die Hand nehmen

Für Falkenseer, die ihre Stadt erst nach dem Mauerfall für sich entdeckten, ist die Tatsache, wie viele Betriebe es hier früher gab, immer wieder erstaunlich. Das Museum kann mit vielen Stücken von der Produktivität in der Stadt erzählen. Auf die ansässigen Schuhmacher brachten Bert Krüger die Kindeschuhe, die im Museum abgeben wurden. Nagelneu und mit Preisschild versehen. Einen großen Einblick ins Alltagsleben sowie in die Arbeit der dort tätigen Pädagogen gewähren die von Ulf Hoffmeyer-Zlotnik überreichten Stempel, Fotos, Broschüre und Lehrmaterialien.

Die Medaille "25 Jahre Helfer der Volkspolizei" musste man sich schon ein viertel Jahrhundert lang erarbeiten. Ein Stück Geschichte erzählt auch der Wimpel, der anlässlich eines Fußballspiels im Grenzgebiet bestickt wurde. Tolles High-Light, die Farb-Dias, die im Jahr 30 nach der Grenzöffnung abgeben wurden und diese dokumentieren.

Die Besteckteile tragen die Inschrift "BSI". "Sie stehen für Berlin-Seegefeld-Industriewerke AG", klärt Helbig auf. In dem Rüstungsbetrieb waren auch Zwangsarbeiter, verschleppt, entführt und zur Arbeit gezwungen. Im Museum lag bereits seit einiger Zeit der Zeitzeugenbericht einer damals neunzehnjährigen Frau, die als Studentin ebenfalls im Werk arbeitete - gemeinsam mit den verschleppten Sklaven aus halb Europa. Dieser Bericht hat nun einen Bezug, kann im Kontext mit dem Besteck betrachtet werden. Ebenso wie die beiden Ausweise von Zwangsarbeitern. Die Dokumente werden im 75. Jahr nach der Befreiung einen besonderen Platz im Museum haben.