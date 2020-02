Roland Hanke

Fürstenwalde/Beeskow (MOZ) Es geht noch mal richtig zur Sache unterm Hallendach. Borussia Fürstenwalde wartet am Wochenende gleich mit vier Turnieren in der Pneumant-Sporthalle auf. Den Anfang machen am Sonnabend die Bambinis (9.00). Es folgen die E-Junioren (13.30) und die Männer von Borussia II/AK35 (18.00). Am Sonntag spielen ab 9 Uhr die D2-Junioren.

Am selben Tag geht es auch in der Halle des Beeskower Sport- und Freizeitzentrums rund. Die SpG Lindenberg/Tauche richtet ab 9 Uhr zwei Turniere aus. Los geht es mit den F-Junioren, im Anschluss sind die E-Junioren dran. Die F2-Junioren der Spielgemeinschaft haben am 7. März, ab 13 Uhr, dort acht Teams aus der Region zu Gast.