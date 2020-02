Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Bis zu 6 000 Besucher hatte die Lange Nacht der Wirtschaft zuletzt im Sommer 2016 in die Gewerbegebiete in Neuruppin und Werder gelockt. In diesem Jahr soll nun die siebte Auflage des Aktionstags stattfinden, bei dem Unternehmen ihre Türen für Besucher öffnen.

"Wir sind aktuell in Firmengesprächen. Wir wollen, dass sich wieder Unternehmen aus Neuruppin, Fehrbellin und dem Temnitzpark beteiligen", so Uta Bartsch, die die Veranstaltung gemeinsam mit Cornelia Lambriev-Soost organisiert. Einige Firmen haben demnach schon fest zugesagt, darunter ESE, ASL, Spezialfutter Neuruppin, Ruppin Zahntechnik und erstmals die Industrial Plastik Tech (IPT) GmbH. Auch die AWU, die in Werder sitzt, habe Interesse signalisiert, genauso wie Tulip Cocoa in Fehrbellin.

Ziel ist es laut Bartsch, wieder um die 15 Unternehmen zu finden, die mitmachen wollen. Ob auch die Gewerbegebiete in Fehrbellin und Werder Teil der Langen Nacht werden, hängt davon ob, ob sich dort genügend Firmen finden. "Wir versuchen, wieder kompakte Standorte zusammenzustellen."

Die Lange Nacht wird von 16 bis 21 Uhr dauern. Wie schon in den Vorjahren gibt es einen kostenlosen Shuttleservice, der Interessierte aus den umliegenden Städten in die Gewerbegebiete bringt. Auch begleitende Schulprojekte sind erneut geplant. 2016 hatte der Fotograf Dirk Mahler Fotos gemacht, es gab einen Selfie-Wettbewerb, die Turbopost hatte Postkarten gestaltet, und bei Rotasin wurden Filme im Stile der "Sendung mit der Maus" hergestellt. Auch diesmal ist wieder ein Filmprojekt geplant, so Bartsch. Derzeit wird ein Katalog mit weiteren möglichen Aktionen zusammengestellt. "Wenn er fertig ist, werden wir ihn an den Schulen vorstellen." Voraussichtlich nach den Sommerferien können die Projekte dann starten. Mit der Langen Nacht der Wirtschaft soll zum einen die Leistungsfähigkeit regionaler Unternehmen präsentiert werden. Zum anderen geht es für die Firmen um Fachkräftesicherung.