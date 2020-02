Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Sie haben Ideen, sind vielseitig, sie kooperieren, sehen sich als kreative und tolerante Menschen und packen die Dinge leidenschaftlich gern an. Diese Eigenschaften bringen die Macher des Oranienwerks einfach mit. Nachdem Christoph Miethke und Sabine Opdensteinen das historische Gebäudeensemble des ehemaligen Kaltwaltzwerks vor neun Jahren erworben haben, hat es sich längst zu einem geschätzten Ort der Begegnung, des Austausches von und mit regionalen Handwerkern, Künstlern, Musikern, Theaterleuten und sonstigen Kreativen etabliert.

Behutsam und gekonnt werden die verborgenen Potenziale des Hauses an der Kremmener Straße 43 nach und nach zum Leben erweckt.

Die Besucherresonanz gibt den Machern recht, wie nicht zuletzt die zahlreichen Veranstaltungen des vorigen Jahres beweisen und die Pläne für 2020 erahnen lassen. "Zwölf Leute sind vor drei Jahren zum FreiSingen gekommen", sagt Eventmanager Frank Steinmüller. "Beim FreiSingen vor Weihnachten wurde aus 250 Kehlen kräftig mitgesungen", freut er sich. Dafür ist der Kultursaal fast zu klein.

Dass es größer geht, zeigte das Oranienwerk bei "Mirko", der Mitteldeutschen Regionalkonferenz der Wirtschaftsjunioren. Für die Festveranstaltung mit350 Gästen in feinen Roben wurde kurzerhand die Taschenschirmhalle hergerichtet. "Gala in einer alten Industriehalle. Das hat alle begeistert", sagt Marco Bartsch vom Leitungsteam. Dass aus dieser Halle eine vielversprechende dauerhafte Eventhalle werden könnte, daran arbeiten die Macher des Hauses. Studenten der Bauhaus-Universität Weimar haben jetzt erste Entwurfszeichnungen vorgelegt, wie aus der Automatenhalle am Kanal ein Hostel werden könnte. Damit will das Oranienwerk Besuchern und Nutzern preiswerte Übernachtungsmöglichkeiten bieten.

Für das Kesselhaus, in dem derzeit die Ausstellung "Großstadt, Technik, Industrie" der Künstlerin Brigitte Körber gezeigt wird (noch bis 5. März), gibt es bereits Überlegungen, einen anderen treuen Oranienwerk-Partner Raum zu geben. Gemeint ist das Theaterschüff, das in den vorigen Sommern mehrmals an der Landungsbrücke im Oranienburger Kanal anlegte und dort zu Open-Air-Theater einlud. Das Theater im Fluss wird im Juli natürlich wieder nach Oranienburg kommen und neben neuen Stücken auch "Treue Hände" wieder aufführen. "Das ist dem Standort Kaltwalzwerk, das 1993/94 von Krupp abgewickelt wurde, auf den Leib geschrieben", sagt Johanna Paliege vom Theaterschüff.

"Wir können uns sehr gut vorstellen, in den Wintermonaten im Kesselhaus Theater zu spielen", ergänzt Nicola Schellenschmidt vom Theaterschüff. Die Räume haben sie schon mal Maß genommen. Platz wäre dort für 99 Gäste.

Die Historikerin Dr. Christine Schoenmakers ist mit ihrer Agentur "Zeitreise" ebenfalls Teil des Oranienwerks. Sie plant zu"30 Jahre Wiedervereinigung" einen Tag der offenen Tür für ehemalige Kaltwalzwerker mit Podiumsdiskussion über die großen geschichtlichen Transformationen seit der Wende.

Die Behauptung, dass es in Oranienburg keine Jazz-Gemeinde gebe, hat Altbürgermeister Hans-Joachim Laesicke Lügen gestraft. Seine Idee einer Sonntagsmatinee kam vor einem Jahr schon bei der Premiere gut an. Mittlerweile steigt die 4. Sonntagsmatinee. Am 15. März wird keine Geringere als Uschi Brüning im Kultursaal des Oranienwerks erwartet, schwärmt Laesicke schon jetzt. "Wir setzen dabei absolut auf Qualität und das mit Leidenschaft", betont das frühere Stadtoberhaupt. Laesicke brennt für das Oranienwerk. Als inoffizieller Kulturbotschafter Oranienburgs wird er sicher noch weitere renommierte Künstler ins Oranienwerk locken. Mit dieser Veranstaltung werde auch mal ein anderer Publikumskreis, der sonst vielleicht nicht ins Oranienwerk komme, angesprochen. "Die Synergieffekte und das Gemeinsame machen uns stark", freut sich "Hausherrin" Sabine Opdensteinen und ist stolz auf ihr Team vor Ort.

Das kümmert sich erstmal um die Umgestaltung des "Werkzeugsbaus". In der Halle soll ein Infozentrum entstehen und dem Coachingteam der Brandenburgischen Agentur für Kreativwirtschft mehr Platz eingeräumt werden. Außerdem verlegen Marco Bartsch und seine Mitstreiter ihr Büro ins Edgeschoss.