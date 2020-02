René Wernitz

Rathenow (MOZ) Für alle Kinder ab dem Vorschulalter gibt es demnächst wieder einen Kinderchor am havelländischen Musikschulstandort in der Alten Mühle in Rathenow. Ab 3. März finden dort dienstags ab 16.30 Uhr die Proben bei einer Gesangslehrerin statt. Kinderstimmbildung, spaßbetontes Erlernen von Chorliedern und Auftritte stünden für die sangesfreudigen Kinder auf dem Programm, so Schulregionalleiterin Anke Heinsdorff.

Der Kurs "Musik von Anfang an" fördere auf der Grundlage der Suzuki-Methode die Entwicklung der Sprache, der allgemeinen Motorik und der Sozialkompetenzen von Kindern bis 4 Jahren, so Heinsdorff weiter. Es würden Lieder, Reime und spezifische Bewegungsübungen vermittelt. Dazu würden sich bis zu zehn Kinder mit einem Elternteil oder einer anderen Bezugsperson zu einer musikalischen Stunde treffen.

Eine Schnupperstunde gibt es am Samstag, 28. März, von 11.00 bis 12.00 Uhr. Interessierte Eltern-Kind-Paare sind dazu eingeladen. Die Schnupperstunde ist eingebettet in den Tag der offenen Tür, den die Musik- und Kunstschule Havelland in Rathenow veranstaltet. Ab 10.00 können die Standorte in der Alten Mühle, Schwedendamm 1, und im OSZ-Gebäude, Bammer Landstraße 10, besichtigt werden. Auf dem Programm stehen auch Schnupperunterricht in zahlreichen Instrumental- und Gesangsfächern, Tanz und Musical. Anmeldungen dafür und weitere Informationen gibt es telefonisch unter 03385/5517351 sowie online auf www.mks-havelland.de.