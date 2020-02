MOZ

Neuruppin Der Winter lässt weiter auf sich warten. Die Wassertemperaturen im Ruppiner See sind dennoch alles andere als sommerlich. Am Sonnabend, 29. Februar, wagen sich besonders Mutige trotzdem in die kalten Fluten. Um 14 Uhr startet an diesem Tag das achte Neuruppiner Winterbaden am Steg vor dem Resort Mark Brandenburg. Schon um 12 Uhr öffnet die Grillhütte, die Würstchen, Glühwein und Kaffee im Angebot hat. Wer zu den Eisbadern zählen will, kann sich unter 0171 1720873 oder vor Ort ab 13 Uhr anmelden.