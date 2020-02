Kira Taszman

Berlin Früher gab es in Berlin Geisterbahnhöfe, Geisterbahnen existieren sicher auch noch einige in der Stadt, doch pünktlich zur Berlinale kommt nun eine neue Hauptstadt-Attraktion: die Geisterarkaden am Potsdamer Platz. In dem Einkaufszentrum wurden nämlich fast sämtliche Gewerbeflächen entmietet und stehen nun leer. Wo früher beim großen Berliner Filmfest Kinoliebhaber die Pausen zwischen den Filmen dazu nutzten, sich beim Chinesen, im US-Diner oder im Wiener Café mit Süß-Saurem, Deftigem oder Koffeinhaltigem zu stärken, gähnen einen im Februar 2020 auf drei Stockwerken nur noch mit Pappwerk verbarrikadierte Ladengeschäfte an.

Auf einigen Pappen kann man den Werbeslogan "A place for Entertainment" lesen. Unterhaltsam sind die öden Gänge allerdings nur bedingt, und ohne die Berlinale-Ticket-Stände im Erdgeschoss, die für ein wenig Festival-Flair sorgen und die lustige Zettelwand, auf der Berlinale-Besucher ihre Wünsche posten können, würden sie höchstens als Kulisse für einen – Berlinale-tauglichen – Horrorfilm taugen.

Aber wie man hört, soll ab April alles besser werden. Dann beginnen die Bauarbeiten für eine "neue Erlebniswelt", so die Macher, mit Themenwelten, Fashion und Lifestyle. 2021 sollen die Arkaden dann als Konsum-Mekka im neuen Gewand erstrahlen. Wie zuverlässig solche Prognosen sind, wissen die Berliner spätestens seit der BER-Blamage. Aber vielleicht klappt es ja bei der Berlinale 2025 in den Arkaden wieder mit Süßem, Deftigem oder Kaffee zwischen den Filmen.