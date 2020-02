Th. Messerschmidt

Brandenburg an der Havel (MOZ) Einst kam man fast geradewegs vom Deutschen Dorf zum Paulikloster. Die Neustädtische Heidestraße reichte zu jener Zeit nur von der Steinstraße bis zur Pauliner Straße, während die Abtstraße die Hauptverbindung darstellte. Wo heute ein Durchgang im Mietwohnhaus die fußläufige Erreichbarkeit gewährleistet, wiesen über Jahrhunderte markante Gebäude den Weg zum Kloster. Anfangs sogar das "Lehniner Tor", bevor es zur Sankt-Annen-Brücke verrückt und fortan "St.-Annen-Tor" genannt wurde. Als Lehniner Tor zeigte es in Richtung des 1180 gegründeten Zisterzienserklosters Lehnin (1542 aufgelöst) und hatte ab 1462 sogar den Stadthof dessen Äbte zum Nachbarn – die Namensgeber der Abtstraße. Ihren Hof erwarb 1716 die Stadt, um hier ein Garnisonslazarett samt -verwaltung einzurichten, indes nebenan als Eckhaus zur St.-Annen-Straße bereits im 16. Jahrhundert das große Betgesche Fachwerkhaus entstanden war. Der im 19. Jahrhundert einsetzende Wandel der St.-Annen- zur Prachtstraße setzte sich in den Nebenstraße fort: 1895 definierte der Brandenburger Bankverein die Ecke Abt-/St.-Annen-Straße mit einem ziegelsteinernen Prachtbau neu, woneben wohl 1896/97 der Brandenburger Architekt, Maurer- und Zimmermeister Carl Jurth die Abtstraße 20/21 schuf. So rückte an die Stelle des Abthofes und Garnisonslazaretts ein Doppel-Miet-Wohn- und Geschäftshaus, das noch heute besteht – als einziger Altbau der Abtstraße. Der Verdienst seines Schöpfers, der mit seinen Massivdecken und Gusswänden das Bauen revolutionierte und dessen Bauwerke sich als ausdauernd erweisen. So zählen zu den ausgeführten Bauten von Carl Jurth auch die Villa Tiede am Grillendamm, der Seegarten in Kirchmöser und das Brennabor-Kraftwerk (heute Turbinenhaus). Carl Jurths Baugeschäft war ab dem 1. April 1897 in der Abstraße zu finden, wo sein Name noch immer (rudimentär) an der Tordurchfahrt (Nr. 21) steht. Die gewerbliche Nachfolge bilden in der Gegenwart eine Werkzeug-Schleiferei, ein Umzugsunternehmen, Wellness-Studio und Kosmetik-/Friseursalon.