Th. Messerschmidt

Brandenburg (BRAWO) Der Jury des 16. "Undine"-Wettbewerbs für neue Märchen stehen erneut einige Lesestunden bevor. 292 neue Märchen wurden eingereicht, "das ist wieder ein tolles Ergebnis", findet Cornelia Stabrodt und dankt allen "ganz herzlich fürs Mitmachen". Die Direktorin der Fouqué-Bibliothek zählt wie BRAWO-Chefredakteur Thomas Messerschmidt zu den "Undine"-Juroren, deren Vorsitzender abermals der Theatermacher und -wissenschaftler, Dozent sowie Drehbuch- und Kinderbuchautor Rolf Barth ist. Derweilen seine Kinderbuchreihe um die Helferfigur Herr Wolke jährlich wächst und sein animatives Lesetheater "Wolkenzauber" ihn durch ganz Deutschland reisen lässt, hält er dem großen Brandenburger Märchenprojekt die Treue. Im Jahr 2016 hatte er die Nachfolge von C.U. Wiesner, Peter Abraham, Peter Freund und Ingeborg Arlt angetreten, ist somit der fünfte Jury-Vorsitzende und nun zum fünften Mal im Einsatz. Die Kreativität der Kinder begeistere ihn immer wieder, wie fantasievoll sie der Märchenwelt neue Kapitel und Figuren hinzufügen. Davon kann er sich in den nächsten Tagen zuhauf überzeugen lassen. Neue Märchen sind aus Brandenburg an der Havel, Potsdam-Mittelmark, Potsdam und dem Havelland eingegangen. Als Vielschreiber erwies sich abermals die Meusebach-Grundschule in Geltow; jeweils ein Märchenbuch haben aus Brandenburg an der Havel die Krugparkschule und die Wilhelm-Busch-Schule eingereicht. Letztere hatte zudem für das erste als Theaterstück verfasste Märchen gesorgt. Inzwischen liegen die 292 Wettbewerbsbeiträge verdreifacht vor, sodass jedes Jurymitglied märchenhafte Stunden (oder Tage) im heimischen Wohnzimmer verbringen kann. Bis zum 03. März müssen die Stapel bewältigt sein, denn am Nachmittag jenes Dienstags kommt die Jury zur entscheidenden Sitzung in der Fouqué-Bibliothek zusammen. Dank 14 Preis-Paten sind vier Haupt- und zehn Sonderpreise zu vergeben. Wer sie wofür bekommt, wird im Rahmen der Märchen-Matinee am 22. März ab 11 Uhr im Großen Haus des Brandenburger Theaters verraten. Dazu sind die TeilnehmerInnen der Wettbewerbs sowie alle Märchen-Fans wieder herzlich eingeladen.