Börse in Milow

Manuela Bohm

Milow (MOZ) Im Naturparkzentrum Westhavelland in Milow findet am Samstag, 29. Februar, eine Saatguttauschbörse statt. Der Verein VERN - Verein zur Erhaltung und Rekultivierung von Nutzpflanzen - ist dabei und bringt Saatgut zahlreicher Nutzpflanzen mit. 2.000 alte Sorten hegt der Verein und hält sie für die Allgemeinheit, Hobbygärtner und Freunde schmackhaften Gemüses und Obstes bereit. Interessierte können während der Börse ins Gespräch kommen, ihr eigenes Saatgut anbieten, tauschen und fachsimplen. Tipps werden sicher auch ausgetauscht.

Die Saatguttauschbörse im westhavelländischen Milow findet von 10.00 bis 16.00 Uhr im Naturparkzentrum, Stremmestraße 10, statt. Der Eintritt ist frei, Spenden für das Projekt werden erbeten. Mehr Infosper E-Mail an npz@nabu-westhavelland.de oder telefonisch unter 03386/211227. Bereits an diesem Sonntag, 23. Februar, lädt das Naturparkzentrum Hoher Fläming in Raben zu einer Saatguttauschbörse mit Vortrag ein (ab 14.00 Uhr).