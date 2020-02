Sandra Euent

Dallgow-Döberitz (BRAWO) "Wer hat Lust auf Ehrenamt?" fragt die Gemeinschaftswerk Wohnen und Pflege GmbH und suchen vor allem, aber nicht nur Menschen, die Lust haben für Menschen mit Demenz aktiv zu werden. Denn immer mehr Menschen mit Demenz und deren Angehörige fragen nach Unterstützung im Alltag. Dabei geht es darum, die Menschen mit Demenz in ihrem häuslichen Umfeld sozial zu betreuen. Die Helfer begleiten dioe Kranken in ihrem Lebensalltag, geben ihnen Orientierung und Selbstwert und entlasten damit zugleich pflegende Angehörige. Dafür erhalten sie eine pauschale Aufwandsentschädigung. Eine Schulung zu wichtigen Grundlagen und die regelmäßige Anleitung und Begleitung durch eine Fachkraft sind selbstverständliche Bestandteile dieser Aufgabe.

Durch die wachsende Nachfrage werden vor allem Menschen in Dallgow-Döberitz und Umgebung gesucht. Es geht um gemeinsames Fotos anschauen, Erinnerungen austauschen, spielen und singen, vielleicht Spazierengehen, vielleicht zu einer Konditorei für eine Tasse Kaffee, zu einer Bank im Park oder durch den Garten. Die ehrenamtlichen Helfer übernehmen keine pflegerischen Aufgaben. Wer Interesse an dieser ehrenamtlichen Arbeit hat, meldet sich bei Bettina Kliesch in der Sozialstation Falkensee, Gemeinschaftswerk Wohnen und Pflege GmbH, Fritze-Müller-Weg 1; telefonisch unter 03322/209099oder via E-Mail an kliesch@gemeinschaftswerk-nauen.de.