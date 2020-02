Sabine Rakitin

Wandlitz (MOZ) Knappe fünf Jahre ist es her, als die Wandlitzer Gemeindevertretung den Beschluss fassten, die Voraussetzungen für die Errichtung eines Waldspielplatzes auf einer Fläche von rund 400 Quadratmetern entlang der Rheinallee zu schaffen. Im vergangenen April wurde das Büro der Landschaftsarchitekten Schrickel + Partner mit der Planung des Spielplatzes beauftragt. Die Gemeinde wollte auf diesem Areal einen sich in die Natur eingliedernden Seilpark mit vielen verschiedenen Elementen haben. Dabei sollten auch entsprechende Spielmöglichkeiten für Kleinkinder geschaffen werden, wie beispielsweise ein Sandkasten, ein Spielgerät zum Klettern mit Rutsche und Sonnenschutz.

Nach der öffentlichen Vorstellung des Spielplatz-Entwurfs im September 2019 gingen die Landschaftsarchitekten an die Erarbeitung der Genehmigungsplanung. Die sieht nun den Neubau eines Spielplatzes für Kinder im Alter von zwei bis 14 Jahren vor. Als besondere Einbauten sind ein Niederseilgarten, ein Hexenhaus sowie ein Sandspielplatz mit Spielkugeln und einem Kochlöffel, ein Trampolin, ein Doppelwackelelement, eine Waldinterpretationstafel und eine Schaukel für Kleinkinder geplant. Der umzäunte Spielplatz wird mit Sitzgelegenheiten, einer Picknickgarnitur, zwei Müllkörben und Fahrradbügeln ausgestattet.

Am Donnerstag lag der Wandlitzer Gemeindevertretung nun diese Genehmigungsplanung zur Entscheidung auf dem Tisch. Erst mit ihrer Zustimmung kann der entsprechende Bauantrag bei der Genehmigungsbehörde – dem Bauordnungsamt des Landkreises – gestellt werden. Doch zwei Fragen waren vor der Abstimmung noch zu klären: Aus welchem Material sollen die Spielgeräte beschaffen sein – aus Holz oder aus Metall? Und wie soll die Einzäunung des Geländes aussehen? Ein Vertreter des Planungsbüros erhielt Rederecht zu diesen beiden Fragen. Es sei eine schwere Entscheidung, sagte er. Sowohl Holz als auch Metall hätten Vor- und Nachteile. Für die Verwendung des Rohstoffs Holz spreche dessen Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit. Zudem sei Holz naturnah und habe einen Bezug zum Wald. Ein Nachteil sei, selbst bei teureren Holzarten wie Robinie, der höhere Pflegeaufwand. Und man müsse sich im Klaren darüber sein, dass auch Robinie nach etwa fünf Jahren wesentlich an Farbe verliere und nicht mehr so ansehnlich sei. Metall hingegen habe eine hohe Lebensdauer, die Farbe bleibe auch nach 15 Jahren so wie sie anfangs war. Dagegen sei die Umweltbilanz schlecht. Und durch die Vermoosung im Wald könne es auf den Spielgeräten rutschig werden. "Aber die kann man reinigen", stellte der Landschaftsarchitekt fest.

Einstimmiges Votum

Was die Einzäunung des Spielplatzes betraf, riet er den Wandlitzern von einer Benjeshecke ab. Die sei sicherlich schön für Mäuse und würde zwar zu einem Waldspielplatz passen, müsse aber alle fünf Jahre erneuert werden, warnte er vor den Folgekosten.

Letztlich entschieden sich die Gemeindevertreter für die Verwendung von Robinienholz für die Spielgeräte. Bürgermeister Oliver Borchert stellte Fest: "In einem Hexenhaus aus Robinie spielt es sich auch besser." Eingezäunt wird der Spielplatz mit einem halbhohen Metallzaun. "Dahinter können wir ja eine Hecke als Sichtschutz pflanzen", schlug Borchert vor. Die Gemeindevertreter votierten einstimmig für diese Variante.