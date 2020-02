Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) Am 28. und 29. Februar findet in Falkensee an er VHS Havelland erstmals ein Kompaktworkshop zum Thema Zeitmanagement im betrieblichen Kontext statt. Er soll Strategien vermitteln, mit der endlichen Ressource Zeit gut organisiert umzugehen. Im Workshop werden Grundprinzipien eines modernen Zeitmana-gements aufgezeigt, aber auch Bezüge zu anderen betrieblichen Themengebieten hergestellt: Informations- und Organisationsmanagement, Mitarbeiterführung und Konfliktlösung. Der Dozent Werner Büttner hat viele Jahre im Organisationsmanagement großer Unternehmen gearbeitet und hält in Firmen und Bildungseinrichtungen Schulungen zu diesem Thema ab. Der Kurs findet am Freitag von 18 bis 21 Uhr und am Samstag von 10 bis 14 Uhr. in der Poststraße 15 in Falkensee statt. Anmeldungen sind noch bis zum 24. Februar telefonisch unter 03321/4036718 oder online auf www.vhs-havelland.de möglich.