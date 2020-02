Bärbel Kraemer

Raben Die Weiberfastnacht in Raben könnte eigentlich schon heute beginnen. Die Vorbereitungen für das Fastnachtwochenende sind abgeschlossen. Julia Köppe und Patricia Thiele, die als Platzmeisterinnen einladen, stehen in den Startlöchern. Mit ihnen die Fastnachtbegeisterten Rabener, die Antanzherren, das Team vom Gasthof Hemmerling, die dreiköpfige Zimperband die am Sonntag beim Zimperrundgang doch das Dorf begleiten wird und alle anderen Helfer.

Nachdem zwei Damen im vergangenen Jahr mit ihrem Einsatz als Platzmeisterinnen die Fastnachtstradition im Dorf vor dem Aus gerettet haben, soll daran angeknüpft werden. Wie es dazu kam, ist schnell erzählt. Über Jahrzehnte hielt das starke Geschlecht das Fastnachtzepter fest in den Händen. Doch im Lauf der Jahre hatten alle jungen Männer als Platzmeister ihr Debüt gegeben, einige sogar mehrmals. Nachwuchs war nicht in Sicht. In dieser Folge stand man im vergangenen Jahr vor der Frage, wie es weiter gehen soll. In gemeinsamer Runde kam man auf die Problematik zu sprechen - und fragte spontan bei den jungen Frauen in der Runde an. Die ließen sich nicht lange bitten und sagten sofort zu. Und so wurden Juliane Schulz und Julia Neue die ersten Rabener Platzmeisterinnen. Die Fastnacht war damit gerettet. Schon im vergangenen Jahr, als die Fastnachtshüte wie es heißt "abgetanzt" wurden, stand fest, dass die Damen das Fastnachtzepter so schnell nicht wieder hergeben; das neue Platzmeisterpaar wurde bekannt gegeben. Julia Neue, die zwischenzeitlich geheiratet hat, lädt als Julia Köppe ein. An ihrer Seite, Patricia Thiele. Sie wird im kommenden Jahr die nächste Platzmeisterin "einführen" und mit dem damit verbundenen Brauchtum bekannt machen. Soweit es nicht schon bekannt ist, denn eigentlich ist den Rabenern die Fastnachtsfreude wie der Spaß am Karneval in die Wiege gelegt. Das eine der beiden jungen Frauen zwischenzeitlich in Hohenwerbig lebt und die andere in Golzow zu Hause ist, stört dabei keineswegs. Schließlich stammen beide aus Raben und kennen sich mit dem Spaß bestens aus. Sie sind mit dem Fastnachttreiben quasi aufgewachsen.

Die Schleifen, die für das Fastnachtwochenende gebraucht werden, sind natürlich auch schon gebunden und liegen parat. Die Antanzherren - Marco Neue, Steffen Hinze, Dennis Köppe, Sebastian Jacob, Daniel Neue, Frank Sperfeld, Thomas Lintow, Marcus Borchardt, Michael Schulz sowie Tony und Henry Bresselschmidt, die in den vergangenen Jahren allesamt schon einmal Platzmeister in Raben waren - werden den beiden Platzmeisterinnen am Sonnabend zur Seite stehen.

Während die beiden Damen am Sonnabendabend mit den männlichen Gästen tanzen, werden die Antanzherren die in Hemmerlings Gasthof versammelten Damen zum Tanz bitten. Sie haben schließlich das Recht des ersten Tanzes. Danach bekommen die Frauen von den Antanzherren eine Schleife, die am Kleid oder an der Bluse befestigt, das Zeichen ist, dass das weibliche Geschlecht auch von anderen Gästen zum Tanz aufgefordert werden darf. Die Schleifchen garantierten, dass die Antanzmänner im Getümmel den Überblick nicht verlieren.

Wer in schicker Abendgarderobe zur Weiberfastnacht kommt, darf sich sogar auf einen Nachlass beim Eintritt freuen. Auch das ist eine Neuerung, die im vergangenen Jahr eingeführt wurde.

Julia Köppe und Patricia Thiele freuen sich auf das bevorstehende Fastnachtwochenende, wissend um die Herausforderungen, die das ausgelassene Treiben mit sich bringt. Am Tag darauf folgt das traditionelle Zimpern. Ein Rundgang durch das Dorf unter musikalischer Begleitung der Zimperband - Florian Schulze, Thomas Lintow und Frank Großkopf werden die Instrumente schultern - und vermutlich vieler kostümierter Fastnachtfans. An jeder Haustür werden sie den jeweiligen Hausherrn oder die Hausdame zum Tanz auf die Dorfstraße bitten. Im Gegenzug bekommen sie ein Schnäpschen, Pfannkuchen oder andere Gaumenkitzler gereicht.

Geladen wird am 29. Februar ab 20.00 Uhr zur Weiberfastnacht und am Sonntag, 1. März, ab 10.00 Uhr zum Zimpern - natürlich ins Gasthaus Hemmerling.