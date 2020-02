BRAWO

Brandenburg an der Havel Erin wurde im September 2012 geboren und lebte zunächst in einem anderen Tierheim, bevor sie in die Caasmannstraße kam. Die schwarz-weiße Katzendame mit den vielen weißen Stichelhaaren und der wunderschönen Zeichnung zählt leider zu den halbwilden Zöglingen. Erin bewohnt daher eine Katzenstube, in der sich die Tierpfleger intensiv – in Form von vorsichtiger Kontaktaufnahme (Anwesenheit, Leckerlis, Spieltherapie) – mit ihr beschäftigen. Die Arbeit trägt auch erste Früchte: die Katzendame interessiert sich schon sehr für den Federwedel, ihr Blick ist offener und nicht mehr ganz so scheu. Ob Erin jedoch jemals eine echte Schmusekatze wird, kann nicht mit Gewissheit gesagt werden.

Ein schöner Bauernhof mit festem Rückzugsort und regelmäßiger Versorgung (!) wäre für Erin daher ein idealer Lebens- und Wohnort. Hier benötigt sie eine feste Bezugsperson, die das bereits begonnene Training ausbaut. Erin ist zwar mit anderen Katzen in einer Stube aber möchte dort lieber für sich sein.