Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Oranienburgs Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos) hat zusammen mit Bürgermeistern aus mehr als 70 Ländern auf der Abschlussurkunde der Kommunalmesse Muni World 2020 in Tel Aviv unterschrieben. Dort traf Laesicke auch erneut mit Kfar Yonas Bürgermeisterin Shoshi Kahalon Kidor zusammen. Für die erhoffte Partnerschaft mit der Stadt war Oranienburgs Oberhaupt extra nach Israel gereist.

Auf dem Panel der Muni World hielt unter anderem die ehemalige deutsche Justizministerin Brigitte Zypries vom Netzwerk Elnet, das wiederum Laesicke kurzfristig zu einem Bürgermeistertreffen in Netanja eingeladen hatte, eine bewegende Rede. Zugegen waren unter anderen auch die Berliner Bezirksbürgermeister aus Charlottenburg-Wilmersdorf, Steglitz-Zehlendorf und Neukölln. Laesicke nutzte den Aufenthalt in Israel für viele Gespräche mit Wirtschaftsvertretern, Medien und der Oranienburgerin Hanna Safarov, die in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem ein freiwilliges soziales Jahr absolviert. Am Freitagabend flog Laesicke dann gemeinsam mit seiner Delegation zurück nach Deutschland.