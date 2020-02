Ulrich Thiessen

Templin (MOZ) Die bisherige Landesvorsitzende der Linken und ehemalige Sozialministerin Diana Golze hat sich auf einem Parteitag am Samstag in Templin aus der ersten Reihe der Landespolitik verabschiedet.

Sie tritt nicht wieder für ein Parteiamt an. In ihrer letzten Rede als Parteichefin rief sie ihre Genossen zur Geschlossenheit auf. Es helfe nicht, die Ursache für die Schlappe bei der letzten Landtagswahl bei den beiden Vorsitzenden (Golze und Anja Mayer) oder dem Vorstand zu suchen. Es habe nicht den einen Fehler gegeben. Es helfe auch nicht, einfach nur einen neuen Vorstand zu wählen. Damit allein würde es nicht gelingen, die ehemaligen Wähler wieder zurück zu gewinnen. Um dieses Ziel zu erreiche, brauche es alle, so Golze, die mit stehenden Ovationen aus dem Amt verabschiedet wurde. Die Rathenowerin war im Spätsommer 2018 im Zuge des Lunapharm-Skandals als Ministerin zurück getreten.

Im Lauf des späten Nachmittags soll eine neue Parteispitze gewählt werden. Amtsinhaberin Anja Mayer und Katharina Slanina aus Großschönebeck bewerben sich als Doppelspitze für die nächsten zwei Jahre.