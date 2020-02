Th. Messerschmidt

Brandenburg (BRAWO) In Brandenburg an der Havel hat der Badespaß Tradition. Vor 170 Jahren, genau am 26. Juni 1850, verkündete der "Brandenburger Anzeiger" die Eröffnung einer Badeanstalt am Beetzsee sowie einer Schwimmanstalt im Jacobsgraben. 1968 war sodann die städtische Badeanstalt an der Hammerstraße (hinter der später, um 1900 gebauten Turnhalle) eröffnet worden. Nachfolger wurde nach Einweihung am 21. Mai 1922 die "Badeanstalt" am Grillendamm, die gut 40 Jahre hoch in der Besuchergunst stand – bis an dem auf Pfählen errichteten Holzbau mit beidseitig 44 Umkleidekabinen und bis zu 9 Meter hohen Sprungtürmen der Zahn der Zeit zu stark genagt hatte. Als 1974 nach einem Brand der Abriss erfolgte, war längst eine neue "Volks-Wanne" unter freiem Himmel gefunden. Diesmal nicht im Havelwasser, sondern am Marienberg – und getragen von dem sozialistischen Gedanken, die Volksgesundheit zu stärken. Durch Sport, Spiel und Spaß. All das ließ sich in einem Volksbad vereinigen, was sich die SED-Funktionäre einiges kosten lassen wollten. Die Entscheidung zum Bau des Freibades geht auf einen Beschluss der 9. Kreisdelegiertenkonferenz der SED zurück, die am 21./22. Januar 1967 tagte. Eine "Gemeinschaftsaktion der Bürger und Betriebe Brandenburgs" war vorgesehen und die Idee am 30. November 1967 von den Stadtverordneten befürwortet worden. Ziel war, das Gemeinschaftswerk durch Leistungen der Betriebe und aus Mitteln des Volksvertreterfonds zu finanzieren und zu Ehren des 20. Jahrestages der Gründung der DDR zu vollbringen. Somit blieben kaum zwei Jahre Zeit.

Feierlich wurde am 19. Januar 1968 der erste Spaten in den Boden gerammt und die Planierraupe gestartet. In der "Chronik der Stadt Brandenburg von Dezember 1965 bis Januar 1970" ist nachzulesen: "Genosse Gerhard Pannhausen fordert die Brandenburger auf, ihren Beitrag für dieses große Gemeinschaftswerk zu leisten, das nach seiner Fertigstellung einen Wert von 3,5 Millionen haben wird." Kaum zwei Wochen später lagen 102 Verpflichtungen von Kollektiven und Einzelpersonen vor, die sowohl Arbeitseinsätze als auch finanzielle Unterstützung zusicherten. Auch Schüler machten mit, sammelten Altstoffe und halfen somit das Spendenkonto zu füllen – auf schließlich 478.000 Mark! Am hilfreichsten aber war unentgeltliche Muskelkraft, wozu u.a. die Nationale Volksarmee und Sowjetarmisten beitrugen. Hochgerechnet sollen am Ende 30.000 BrandenburgerInnen mindestens 45.000 Arbeitsstunden im Wert von 1,6 Millionen Mark geleistet haben.

Indes stand auch schon der Name fest, ermittelt via Zeitungsumfrage. Der Rat der Stadt entschied für den meistgenannten Vorschlag: "Volksbad Brandenburg". Eröffnet wurde es am 21. Juni 1969. Die Bauarbeiten waren trotz Materialengpässen flott vorangekommen und eine Freibad-Eröffnung im Sommer schien allemal sinnvoller als zum Tag der Republik am 7. Oktober. Brandenburgs Oberbürgermeister Reinhold Kietz zeigte sich restlos stolz – inmitten ungezählter HavelstädterInnen – und bekam von Bauleiter Günter Block den symbolischen Schlüssel überreicht. Nach dem Startschuss wagten acht Bauarbeiter den ersten Sprung in das 50-Meter-Becken, woran sich ein Schwimmvergleichskampf zwischen Mannschaften aus Opole (VR Polen), Berlin, Magdeburg, Luckenwalde und Brandenburg anschloss.

Wenig später, am 5. Juli 1969, war auch das gekachelte Nichtschwimmerbecken einsatzbereit und das "Volksbad" somit vollständig nutzbar. Samt Umkleiden, Liegewiese und Kiosk sowie Sportzone mit Ballspielflächen, Tischtennisplatten, Turn- und Klettergeräten. Fortan strömten bis zu 6.000 Tagesgäste ins Bad, badeten und vergnügten sich dort, lernten schwimmen, übten sich in Rettungseinsätzen und im Tauchen oder maßen sich im Wettkampf. Auch traf man sich hier gern zum Saisonbeginn zur Freizeit- und Campingausstellung.

Bis 1998 blieb fast alles beim Alten. Doch der 30. Geburtstag war dem Volksbad nicht mehr vergönnt. In Vorbereitung des großen Brandenburg-Tages am 05. September 1998 setzte man wieder einen "ersten Spatenstich" in Szene. Diesmal, um den Abriss des Volksbades einzuläuten und an dessen Stelle das "Marienbad" zu bauen.