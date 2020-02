Ausstellung in der Kirche Finkenkrug

Silvia Passow

Falkensee Am 1. März wird um 11 Uhr, nach dem Gottesdienst, die Ausstellung "Wunder der Schöpfung – Das schillernde Leben der Libellen" eröffnet. Bis zum 5. April können die Bilder von Ingrid Malsch jeden Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr betrachtet und bestaunt werden. Die farbenfrohe, von den Wundern der Natur erzählende Ausstellung kann in der Kirche Finkenkrug, Pfarrer-Voigt-Platz, in Falkensee besucht werden.

Über 80 Libellenarten gibt es Deutschland, davon sind 60 gefährdet und weitere 20 Arten, also ein Viertel, vom Aussterben bedroht. Mit ihren Fotos möchte Malsch dem Betrachter die herrlichen Tiere näherbringen, ihn ermuntern, mehr auf seine Mitgeschöpfe zu achten. Die Fotografin, die für den NABU Cuxhaven aktiv war, hat unzählige Ausstellungen und Bildvorträge zu Pflanzen, Insekten und Vögeln gestaltet. Neben Schmetterlingen sind Libellen ihre bevorzugte Insektengruppe.