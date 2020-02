Sandra Euent

Nauen (BRAWO) Die Heimatfreunde Nauen laden am 27. Februar um 18.30 zum illustrierten Vortrag "Drehort Nauen" in den Richart-Hof, Gartenstraße 27, ein. Im ersten Teil dieser Vortragsreihe wird beleuchtet, welche Plätze in Nauen und seinen Ortsteile in den letzten Jahrzehnten für viele Szenen weltbekannter Filme hergehalten haben - in Bildern und Filmausschnitten. Einlass ist ab 18 Uhr. Es gibt nur begrenzte Sitzplätze, Reservierung unter 03321/7469105 empfohlen.