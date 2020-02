Rottenbücher & Wricke in Wiesenburg

Wiesenburg Durch persönliche Tiefen gegangen, an den eigenen Haaren wieder herausgezogen, ist Thomas Rottenbücher aus Schmerwitz ein Gesamtkunstwerk aus Lebenserfahrung, Lebenslust und weitreichendem Tiefgang in seinen Gedanken. Neben dem Blick auf das Ganze, bestimmen persönliche Begebenheiten den Inhalt seiner Songs. Musikalisch geprägt von unterschiedlichsten Einflüssen bedient der Musiker ein breites Spektrum.

Ihm zur Seite steht in diesem Projekt Marcel Wricke aus Treuenbrietzen, der ein wahrer Künstler an der Gitarre ist. Dieses Spiel in Verbindung mit seiner markanten Stimme und der Fähigkeit, Pausen zu Musik zu machen, erlauben es zwei ausgesprochenen Individualisten, einen musikalischen Weg gemeinsam zu gehen.

Zu erleben sind Rottenbücher & Wricke in Mal’s Scheune – Studio Wiesenburg am kommenden Freitag, 28. Februar, um 20.00 Uhr. Sie ergänzen sich, befruchten sich, streiten um die Wahrheit eines Songs. Dabei spielt es keine Rolle, ob dieser aus der internationalen Hemisphäre kommt oder eine Eigenkomposition eines der Protagonisten ist.

Kartenvorbestellungen unter der Telefonnummer 0178/6975720.