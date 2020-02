GZ

Zernikow Die Mitgliederversammlung der Initiative Zernikow hat am vergangenen Sonntag auf Gut Zernikow ihr Jahresprogramm verabschiedet.

Neben dem Markenzeichen der Initiative Zernikow, dem Maulbeerfest, das alljährlich am ersten Sonnabend im August stattfindet und sich in diesem Jahr bereits zum 20. Mal jährt, finden verschiedene Musikveranstaltungen, Lesungen und Ausstellungen statt. Insbesondere soll die Dauerausstellung "Vom Maulbeerbaum zur Seide" nunmehr auch an Wochenenden von 11 bis 16 Uhr wieder geöffnet sein. "Diese Lücke wollen wir ab dem 1. April mit aktiven Mitgliedern und Freunden des Vereins schließen", erklärt die Vorsitzende Gerlind Groß aus Zernikow.

Für das Foyer des Herrenhauses wird in diesem Jahr eine Achim von Arnim-Ausstellung vorbereitet, die von namhaften Germanistinnen und Historikern unterstützt wird. Achim von Arnim, ein bedeutender Vertreter der Romantik, verbrachte auf Gut Zernikow seine Kindheit und Jugendjahre.

Unter dem Arbeitstitel "Geschichtswerkstatt" will der Verein Gespräche zunächst vor allem mit älteren Dorfbewohnern führen, um die vielfältige Geschichte des Ortes in ihrer Lebens- und Sprachwelt festzuhalten und zu einem späteren Zeitpunkt in geeigneter Form zu dokumentieren. Die Geschichtswerkstatt wird mit ähnlichen Vorhaben in Burow, Buchholz und Altglobsow zusammenarbeiten.

"Insbesondere freuen wir uns auch darüber, dass mit dem Umzug vom Menzer Café Bric à Brac zum 1. Mai nach Zernikow auf dem Gut ein neuer öffentlicher Raum für Freizeit, Urlaub und Begegnungen entsteht", sagt Gerlind Groß.