Jürgen Liebezeit

Hohen Neuendorf (MOZ) Aus gutem Grund hat der Hohen Neuendorfer Dr. Robert Schilling das Laub auf dem Grünstreifen vor seinem Haus in der Hubertusstraße nicht geharkt. "Wenn es sich zersetzt, bildet sich wertvoller Humus, in dem Blumen und Gras gedeihen können", erklärt er und verweist auf zahlreiche sandige Stellen. "Da wächst doch nichts."

Seinen ökologischen Ansatz hat der Fachdienst Ordnung und Sicherheit im Hohen Neuendorfer Rathaus aber nicht durchgehen lassen. Zunächst wurden Schilling und seine Frau aufgefordert, gemäß Straßenreinigungssatzung der Stadt den öffentlichen Straßenraum zu säubern. Sie wurden auch darauf hingewiesen, dass der Rinnstein verdreckt sei. "Da ist aber gar keiner", beschwert sich Schilling. Dort befinde sich eine Versickerungsfläche. Ihm und seiner Frau wurde eine Frist bis zum 26. Februar gesetzt, ihren Pflichten als Grundstücksbesitzer nachzukommen. "Unabhängig von der Straßenreinigungsaufforderung wurde gegen Sie weiterhin ein Ordnungswidrigkeitenverfahren bezüglich des Verstoßes gegen die Straßenreinigungssatzung eingeleitet", heißt es in dem Schreiben der Verwaltung weiter. In einem weiteren Brief vom gleichen Tag wird das Paar mit einem Verwarngeld in Höhe von 15 Euro verwarnt.

Ordnungsamt widerspricht

Um sich weiteren Ärger zu ersparen, hat Schilling die Blätter abgeharkt. "Den Gehweg halte ich ohnehin immer sauber", so der Hohen Neuendorfer. Dennoch hält er das Vorgehen der Verwaltung für überzogen.

Das sieht Ordnungsamt-Leiter Wolfgang Rettig völlig anders. Es sei auch aus ökologischer Sicht nicht sinnvoll, verrottende Blätter auf den Grünflächen liegen zu lassen. Sie würden verhindern, dass der Rasen genügend Sonnenlicht bekomme. Zudem würde sich unter den Blättern Staunässe bilden, die zu schädlichem Pilzbefall führen könne.

Das Beseitigen des Laubes auf Gehwegen und dem Straßenbegleitgrün sei in der Straßenreinigungs- und Winterwartungssatzung geregelt und damit für alle Anwohner verbindlich umzusetzen. "Die Gründe liegen in erster Linie in der Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer auf Gehwegen und auf der Straße. Neben den unmittelbar erkennbaren Gefahren wie rutschen und fallen bei nassem Laub, Split oder Schnee und Eis, können auch Verschmutzungen im Straßenbegleitgrün in der Folge zu zugesetzten Gullys, Pfützen bis hin zu kleinen Überschwemmungen oder ähnliches führen", erklärt Stadtsprecher Daniel Dinse. Der andere Aspekt ist der Schutz der Vegetation.

Kontrolle mit Augenmaß

Das Ordnungsamt agiere nach Angaben von Dinse bei der Verhängung von Bußgeldern aufgrund unterlassener Laubbeseitigung allerdings mit sehr viel Augenmaß. "Das heißt, wegen einiger vereinzelter Blätter droht noch kein Bußgeld", so Dinse. Darüber hinaus werden betroffene Anlieger vor der Verhängung eines Bußgeldes zunächst, allerdings einmalig, gebeten, den verkehrssicheren Zustand in einer bestimmten Frist herbeizuführen.

Der Fall Schilling ist kein Einzelfall in der Stadt. Jedes Jahr werden nach Angaben von Daniel Dinse etwa hundert Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, weil Anlieger der Reinigungspflicht nicht nachkommen.

Container gut angenommen

Mit der Beseitigung von Straßenbaumlaub durch die Bürger ist die Stadt aber grundsätzlich zufrieden. Die kostenfreien Sammelcontainer, die im Herbst in jedem Stadtteil aufgestellt wurden, sind nach Einschätzung von Bürgermeister Steffen Apelt (CDU) sehr gut angenommen worden. Langfristig strebt er jedoch eine andere Lösung an. Vorstellbar sei zum Beispiel, dass Laubsäcke kostenfrei von den Straßen abgeholt werden. Entschieden ist aber noch nichts.