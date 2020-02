Daniela Sannwald

Berlin Die Berliner Mauer hinter Glas oder eingeschweißt in Plastikfolie, die Berliner Mauer in Rahmen aus Glas oder Stahl oder Stein, die Berliner Mauer als Skulptur mit Pferden, als Schmuck auf Universitätsgeländen, in Einkaufszentren, Hotellobbys, Büroetagen, als Mahnmal auf Militärbasen und in Ministerien, sogar als Sammlerstück im privaten Garten. 60 Orte, an denen Teilstücke der Mauer errichtet sind, haben die amerikanischen Dokumentaristen Courtney Stephens und Pacho Velez aufgesucht, und sie sind dabei kreuz und quer über den Kontinent gereist, von Maine bis Texas, von Washington bis Florida – und, wie sie im Gespräch nach dem Film erzählen, sie haben bei weitem nicht alle Orte aufgesucht, wo Mauerstücke existieren.

An den Drehorten haben die Filmemacher mit Menschen gesprochen, die sie dort getroffen haben, manche, wie Museumspersonal, Schuldirektoren oder Soldaten haben sie offiziell um Interviews gebeten; weit öfter aber kommen Leute zu Wort, die spontan ihre Gedanken und Gefühle beim Anblick des alten Schutzwalls äußern. Und so erklären zwei ernste Studentinnen, dass sie zwar täglich auf dem Campus an dem Mahnmal vorbeilaufen, aber nicht so richtig beeindruckt davon sind, während ein Fremdenführer in Chicago es als Erinnerung an das große Unrecht auf der Welt insgesamt versteht, ein Afroamerikaner dadurch an die eigene Geschichte der Unterdrückung erinnert wird, ein Angestellter eines Filmstudios es mit den vielen anderen Attraktionen auf dem Gelände vergleicht, eine ukrainische Hausmeisterin es mit Hingabe putzt, und die Darsteller eines Passionsspiels es als Kulisse nutzen.

Trump war der Auslöser

"The American Sector" ist einerseits ein vergnüglicher Reisefilm – bei der Premiere wurde viel gelacht – andererseits aber hat er durchaus auch eine ernste Note. Die Filmemacher berichten, dass sie mit den Dreharbeiten 2016 begonnen haben, kurz nachdem Donald Trump amerikanischer Präsident wurde und erklärte, einen Wall zwischen Mexiko und den USA bauen zu wollen, um die Einwanderung zu stoppen. Viele Gesprächspartnerinnen der Dokumentaristen hätten eine Verbindung zwischen der abgerissenen und der geplanten Mauer gezogen, berichten sie nach der Vorführung, viele von ihnen ihre Sorge angesichts des Bauvorhabens geäußert.

Auch dass es in Pennsylvania einen Ort namens East Berlin gibt, erfährt man nebenbei, und einer seiner Bewohner erzählt, das liege daran, dass es in dem Bundesstaat, wo sich viele deutschstämmige Einwanderer angesiedelt haben, zwei Berlins gab, und so entschied man sich zu Anfang des 19. Jahrhunderts, den weiter östlich gelegenen eben East Berlin zu nennen. "Damals konnte doch kein Mensch wissen…" sagt er, "aber wir sind dran gewöhnt." Und dann weist er auf den besonders schönen Friedhof der Gemeinde hin.

Stephens und Velez stellen ihre Beobachtungen, buchstäblich ihre Fundstücke, unkommentiert nebeneinander und überlassen es dem Filmpublikum, eigene Schlüsse zu ziehen. Und sie betonen nach der Vorstellung, dass es natürlich keinen besseren Ort dafür gebe als die Berlinale.

"The American Sector": Berlinale Special, 22.2. 22 Uhr International, 24.2. 15.15 Uhr Cubix 6