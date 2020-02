DPA

Mönchengladbach (dpa) Trainer Alfred Schreuder von 1899 Hoffenheim hat wegen der Schmähplakate gegen Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp im Bundesliga-Spiel bei Borussia Mönchengladbach erwogen, seine Mannschaft vom Feld zu schicken.

"Ich habe gesagt: Wenn das Plakat nicht verschwindet, gehen wir heim. Dann können sie die drei Punkte haben", sagte der Niederländer nach dem 1:1. Die Plakate Gladbacher Fans kurz nach der Pause hatten sogar zu einer Spielunterbrechung durch Schiedsrichter Felix Brych geführt.

"Hurensöhne beleidigen einen Hurensohn und werden von Hurensöhnen bestraft", stand in der Nordkurve. Eine Reaktion auf das Urteil des Sportgerichts des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), das Borussia Dortmund wegen Beleidigungen von Hopp zum Fan-Ausschluss bei den kommenden beiden Spielen in Hoffenheim verurteilt hatte. Nachdem Ordner intervenierten, verschwand das Plakat ebenso wie eines mit einem Hopp-Gesicht im Fadenkreuz. Gladbachs Manager Max Eberl und Kapitän Lars Stindl waren ebenfalls in die Kurve gegangen, um auf die Fans einzureden.