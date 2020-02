Ulrich Thiessen

Templin (MOZ) Die brandenburgische Linke hat eine neue Doppelspitze gewählt.

Auf einem Parteitag im uckermärkischen Templin erhielt die bisherige Landesvorsitzende Anja Mayer 61,2Prozent der abgegebenen Stimmen. Katharina Slanina kam auf 85,1 Prozent der 128 Delegierten. Sie ist die Nachfolgerin der ehemaligen Sozialministerin Diana Golze, die sich aus der Landespolitik in Templin verabschiedete. Die 42-jährige Slanina ist eine Newcomerin auf Landesebene. Sie arbeitet als Personalchefin der Bundestagsfraktion und wohnt in der Schorfheide. In ihrer Bewerbungsrede stellte sie die Frage, wann die Linke das Vertrauen der Wähler verloren habe. Die Partei spreche nicht mehr die Sprache der Menschen. Mit mehr Basisbeteiligung und mehr Emotionalität wolle sie wieder das Vertrauen in die Partei zurückgewinnen, sagte sie in ihrer Vorstellungsrede.

