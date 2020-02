Mit lautstarken Jugendlichen hatte es die Polizei am Freitagabend am Lehnitzsee zu tun. Nicht zum ersten Mal (Symbolfoto). © Foto: Patrick Rachner

Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Jugendlicher Radau hält Anwohner und Polizei in Oranienburg weiterhin in Schach. Nach dem Großeinsatz der Polizei vor einer Woche am Bollwerk wurden an diesem Freitagabend rund 50 Platzverweise an der großen Badestelle am Lehnitzsee ausgesprochen. Betroffene Anwohner fordern nun Hilfe und planen eine Versammlung. Die Polizei kündigte Gespräche mit der Stadtverwaltung an.

Anwohner wandten sich am Sonnabend hilfesuchend an unsere Redaktion. Dergroße Spielplatz am Lehnitzsee habe sich neben dem Bollwerk zum "Hotspot nächtlicher Saufgelage entwickelt". Treffen von Jugendlichen mitGeschrei, klirrenden Flaschen und lauter Musik seien keine Seltenheit. An diesem Freitag seien noch illegales Feuerwerk und "Fäkalgegröle per Megaphon" hinzugekommen sowie Kinder durch explodierende Böller geweckt worden. Mit Laserpointern sei auch in Wohnungen geleuchtet worden.

Mathias Putzalla von der Oranienburger Polizei bestätigte am Samstagabend auf Nachfrage einen entsprechenden Einsatz. Es seien am Freitagabend gegen 19.30 Uhrvon rund 50 Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Personalien aufgenommen und Platzverweise ausgesprochen worden. Strafanzeigen habe es aber keine gestellt werden. "Bei den Ruhestörungen handelt es sich um Ordnungswidrigkeiten, die wir den örtlichen Behörde melden werden." Sachbeschädigungen und Feuerwerkskörper seien nicht festgestellt worden. Die Anwohner berichteten aber von zahlreichen Hinterlassenschaften, um die sich nun die wieder Mitarbeiter des Stadthofes kümmern müssten.

Nach dem Polizeieinsatz sei am Lehnitzsee Ruhe eingekehrt. Die Jugendgruppen waren dann laut Putzalla auf den Schlossplatz gezogen. Dort hätten sich am Freitagabend rund 70 Personen aufgehalten. Die Polizei behielt sie im Auge. Zu größerer Unruhe kam es dort nicht mehr. Am Bollwerk blieb es am Wochenende zumindest bis Samstagabend ruhig. "Wir haben diesen Bereich nach den Vorfällen vom vergangenen Wochenende verstärkt im Auge", sagte Dienstgruppenleiter Putzalla.

Für die betroffenen Anwohner ist das Thema damit aber nicht erledigt. "Wegen der jahrelangen nächtlichen Partys haben einige schon an einen Umzug gedacht", schreibt ein Betroffener vom Lehnitzsee, der seinen Namen nicht im Netz und in der Zeitung lesen will, weil er fürchtet, dass dann womöglich sein Fenster eingeschlagen wird. "Deshalb wollen wir demnächst eine Anwohnerversammlung abhalten und möglichst die Stadtverwaltung auch nochmals für dieses Thema sensibilisieren", heißt es weiter. "Vielleicht könnte die Verwaltung einen geeigneten Partytreffpunkt fernab von Wohngebieten als Alternative anbieten? Oder generell das Verweilen auf dem Spielplatz nach Einbruch der Dunkelheit untersagen? Die Polizei zu regelmäßigen Streifenfahrten bewegen?"

Gespräche zwischen Polizei und Stadtverwaltung wird es schon in der kommenden Tagen geben. Das kündigte Mathias Putzalla am Sonnabend an. "Wir müssen gemeinsam nach Lösungen suchen." Denn auch die Polizei ist beunruhigt. "Mit Ruhestörungen durch Jugendliche haben wir es immer wieder zu tun, aber eigentlich eher im Sommer. Jetzt ist noch Winter und wir hatten schon einige Einsätze in Leegebruch und Oranienburg. Das ist keine gute Prognose für die kommende Saison", fürchtet der Dienstgruppenleiter, dass das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht ist.