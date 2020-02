Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der Traum vom Aufstieg in die 2. Liga lebt weiter. Bei der SC Alstertal-Langenhorn holte der Frankfurter HC am Samstagabend einen Auswärtspunkt und mischt damit in der 3. Handball-Liga Nord der Frauen weiter oben mit. Das Spiel endete 26:26 (13:13) unentschieden.

Das zweite Aufeinandertreffen beider Teams innerhalb von sieben Tagen war über weite Strecken ausgeglichen. Nach 17 Minuten führte der FHC 11:8. Bis zur Pause glichen die Hamburgerinnen zum 13:13 aus. In der zweiten Halbzeit wechselte die Führung ständig. Zwei Sekunden vor dem Schlusspfiff erzielte FHC-Rückraumspielerin Monika Odrowska per Siebenmeter den Ausgleich und sicherte ihrer Mannschaft damit den wichtigen Zähler.

Das Spiel hatte eigentlich bereits im Herbst stattfinden sollen. Damals stand der FHC bei der Anreise jedoch stundenlang im Stau und kehrte wieder um. Jetzt wurde die Partie nachgeholt.

In der Tabelle verpasste der FHC durch das Remis den vorübergehenden Sprung auf Platz zwei hinter Spitzenreiter Buxtehuder SV II (25:5-Punkte). Der TV Hannover-Badenstedt (24:6) mit nun zwei Minuspunkten weniger auf dem Konto als Frankfurt (24:8) spielt erst am Sonntag beim TSV Wattenbeck.