Oliver Schwers

Prenzlau (MOZ) Ein wenig mehr Geld haben die Dörfer Schöneberg, Passow und Mark Landin in der Kasse, weil der Landkreis ihnen ein Stück der jährlich zu entrichtenden Kreisumlage zurückgeben musste. Auf richterlichen Beschluss. Doch die Haushalte der seit Jahren völlig armen Gemeinden rettet das nicht. Teilweise hohe sechsstellige Schuldenbeträge lasten auf den Kommunen. Die Gemeindevertreter können kaum Investitionen anschieben, müssen an jeder Ecke sparen.

Vier von fünf Gemeinden des Amtes Oder-Welse sind in einer dauerhaften Schieflage. Das hat der Kreis schon 2018 nach eingehender Untersuchung der Finanzen festgestellt. Lediglich Pinnow hat genug Geld. Schuld an der Misere soll die hohe Amtsumlage von Oder-Welse haben, so die Auffassung des Kreises. Hinzu kommt auch noch die Kreisumlage. Am Ende bleibt den Dörfern kaum etwas Eigenes.

Doch das Oberverwaltungsgericht hatte den Dörfern Recht gegeben, die gegen die Kreisumlage des Doppelhaushaltes 2015/16 klagten. Und mit Beteiligung von Berkholz-Meyenburg steht noch ein Verfahren zur Umlage des Haushaltes 2017/18 aus. Gegen das gefällte Urteil sollte keine Revision zugelassen werden, entschieden die Richter. Doch genau das will der Kreis nicht auf sich sitzen lassen und legt Beschwerde beim Gericht ein. Die Sache geht also weiter. Sollte der Revision doch stattgegeben werden, treffen sich die Parteien vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig wieder. Man sei vom Landkreistag gebeten worden, eine grundlegende Klärung herbeizuführen, heißt es aus dem Landratsamt.

Denn das Urteil beschäftigt nicht nur die Uckermark, sondern viele andere Kommunen und Kreise in Brandenburg und Deutschland. Überall steht die Berechnung solcher Umlagen in der Kritik. Ämter und Kreise haben keine anderen Einnahmequellen für ihre Verwaltungsaufgaben als eine solche jährlich zu erhebende Abgabe.

Allerdings sind in der gesamten Uckermark neben der Gemeinde Boitzenburger Land nur die genannten vier Oder-Welse-Dörfer chronisch pleite. Genau diese Finanzlage müsse man bei der Berechnung der Kreisumlage stärker berücksichtigen, so die Auffassung des Oberverwaltungsgerichts. Der Kreis hatte in den vergangenen Jahren seine Abgabe gesenkt. Doch der Schuldenberg der Klage-Dörfer ist längst nicht verschwunden.

Strukturelle Finanzschwäche

Ist die Amtsverwaltung zu teuer? Warum klagen keine anderen Gemeinden? "Von einer grundsätzlichen strukturellen Finanzschwäche des Amtsbereiches Oder-Welse kann nicht ausgegangen werden", lautet die Einschätzung der Kreiskämmerei seit 2018. Die Steuereinnahmekraft pro Einwohner liege sogar über denen der Ämter Gerswalde und Gartz.

Die schwebenden Klageverfahren bekommen neues Gewicht vor dem Hintergrund der jüngsten Entwicklungen im Amt Oder-Welse. Der permanente Geldmangel mit seinen Begleiterscheinungen hat auch den Wechsel der Gemeinde Schöneberg nach Schwedt beflügelt. Das weiß man in der Oderstadt. Deshalb würden sich alle Schulden des Dorfes bei einer Eingemeindung quasi in Luft auflösen, weil sie im großen Schwedter Haushalt ausgeglichen werden. Dies könnte ebenso für weitere Orte gelten.