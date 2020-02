Andrea Linne

Eberswalde (MOZ) Ein bisschen ging es zu wie auf dem Basar. Der jüngste Kreisentwicklungsausschuss befasste sich mit der Richtlinie zur Verteilung der Mittel aus dem Kreisentwicklungsbudget. Am Montag folgt der Barnimer Kreisausschuss in Vorbereitung auf den bevorstehenden Kreistag nach.

2,5 Millionen Euro stehen jährlich für 2020 und 2021 bereit. Sie fließen in ländliche Räume – als Ausgleich zu Investitionen der Barnimer Speckgürtelgemeinden und größeren Städte. Das ist eine halbe Million Euro mehr als zuletzt im Jahr 2019.

Die Flächennutzungs- und Bauleitplanung erhält erstmals Geld. Fünf Ämter und Gemeinden, dazu gehören Britz-Chorin-Oderberg, Biesenthal-Barnim oder auch Joachimsthal und Schorfheide, sollen davon profitieren. Aber auch Investitionen in Feuerwehren dürfen aus dem Kreisentwicklungsbudget realisiert werden. Dabei, so das Anliegen, sollen Ausstattungen und Ausrüstungen verbessert werden. Von kleinen Bauvorhaben bis hin zu Mundschutz reichen da die Ideen. Im Antrag heißt es: "Dies betrifft bauliche Maßnahmen, Schutzbekleidung, Fahrzeuge, Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes sowie die Ausstattung der Jugendfeuerwehr."

Wie schwierig es jedoch ist, die Summen aufzuteilen und das Ansinnen zu realisieren, bewies detailreich und langwierig die Beratung im Kreiswirtschaftsausschuss A4. So wollte der Biesenthaler Bürgermeister Carsten Bruch, der die CDU-Fraktion im Kreistag führt, auf eine Budgetierung für den Brand- und Katastrophenschutz auf 250 000 Euro zu verzichten. Es sei nicht nötig, immer wieder die Richtlinie zu ändern, um die strukurschwachen Teilgebiete zu unterstützen, nur weil sich vielleicht Anträge unterschiedlich gestalteten. Annett Klingsporn (SPD) wollte bei Flächennutzungsplänen das Wort "erstmalig" gestrichen haben. Marienwerder, so berichtete sie aus ihrem Ort, müsse eine Änderung des Flächennutzungsplanes vornehmen. "Das ist ein freudloses Unterfangen", so die Bürgermeisterin. Die Kosten könnten nach der Vorlage nicht gefördert werden.

Dezernatsleiter Holger Lampe befand, die Definition ländlicher Raum sei schwer kontrollierbar. Allerdings wolle man eben Gemeinden unter die Arme greifen, die bisher aus eigenen Stücken keine eigenen Planungen finanziert bekommen hätten. Dem konnte der Vorsitzende des Gremiums, René Knaak-Reichstein (CDU), zustimmen.

Ralf Christoffers (Linke) konterte, dass die EU klare Definitionen vorgebe. Das Strukturkonzept des Planungsausschusses Barnim-Uckermark gelte zudem und spreche von berlinfernem Metropolenraum. Ländlich periphere Räume mit besonderer Funktion, wie Oderberg, seien gemeint. In einem Jahr könnten die Maßgaben überprüft werden. Sein Parteikollege Lutz Kupitz, der die Fraktion Linke/Bauern im Kreistag Barnim anführt, betonte: "Wir wollen hier keine Feuerwehrrichtlinie haben." Er sprach sich für das Budget aus.

Anträge bis 30. April

Auch andere Mitglieder des Gremiums erkannten Diskussionsbedarf. Dennoch einigte sich das Gremium auf Korrekturen. So soll die Budgetierung beibehalten werden. 500 000 Euro jährlich sollen für Planungen beantragt werden dürfen. Bleiben Mittel im Topf, dürften diese auf andere Bereiche verteilt werden. Der Kreisbrandmeister soll eine Prioritätenliste für die Feuerwehrförderung erarbeiten. Im vierten Quartal 2021 kommt alles auf den Prüfstand.

Sollte der Kreistag am 11. März zustimmen, müssen Anträge bis zum 30. April vorliegen. Bei den Feuerwehren sind je Fördervorhaben 10 000 Euro möglich. Bei den Planungen erhalten die Antragsteller bis zu 50 000 Euro je Projekt. 21 Projekte unterschiedlicher Infrastrukturförderungen laufen schon aus den finanziellen Mitteln, die 2019 beantragt werden konnten. Dazu gehört das Dorfgemeinschaftshaus in Schorfheide oder der Erweiterungsbau der Kita "Zu den sieben Bergen" in Melchow.