Nancy Waldmann

Slubice (MOZ) Es war knapp als Słubices Stadträte Ende Oktober über den künftigen Nutzungszweck einer großen attraktiven Brache in direkter Nachbarschaft des großen Basars abstimmten (die MOZ berichtete). Die Frage: Soll der Flächennutzungsplan für das inzwischen Privatgrundstück so verändert werden, dass auch dort künftig Handel, sprich: ein Einkaufszentrum, entstehen könnte?

Schon kurz zuvor, als das Thema plötzlich in einem Beschlusspaket auf der Tagesordnung auftauchte, hatte es Aufsehen in sozialen Netzwerken erregt. Nach langer Diskussion gab es 7 Ja- und 5 Nein-Stimmen bei zwei Enthaltungen. Doch die Kontroverse war entbrannt und der knappe Mehrheitsbeschluss konnte sie nicht ersticken. Der Verdacht von Filz steht im Raum.

Beschluss wird erneut diskutiert

Noch im Dezember beantragte Stadtrat Piotr Gołdyn die Aufhebung des Beschlusses. Diskutiert wird der Antrag wohl kommende Woche. "Es ist einfach nicht korrekt", sagt Gołdyn aus Nachfrage. "Der Eigentümer kaufte 2018 ein für Sport und Erholung vorgesehenes Gewerbegrundstück und nicht eines für Einzelhandel. Man kann das nicht nach dem Kauf plötzlich ändern und so den Wert des Grundstücks hochtreiben. So hält man keine Standards", sagt der Stadtrats-Vize-Vorsitzende.

Am Freitag voriger Woche hat Adrian Mermer vom Słubicer Verein Kontrapunkt dazu eine Petition im Rathaus eingereicht, die die Bewahrung des Grundstücks zum Zweck von "Sport und Erholung" fordert. Das Terrain in diesem Sinne gemeinsam mit den angrenzenden Stadionanlagen zu entwickeln sei seit langem die Erwartung der Słubicer, begründet Mermer, der studierter Architekt ist. "Visitenkarte der Mittleren Oder" könne das Sport- und Erholungsareal werden, schreibt er in der Petition. Die geplante Errichtung eines großen Baumarkts hingegen mache diese Pläne für immer zunichte.

Im Jahr 2000 bereits beschloss der Stadtrat, den Nutzungsrahmen für das in Staatsbesitz befindliche Gelände für Sport und Erholung zu definieren. Das liegt nahe, gehörte die von der Basar-Ausfahrtsstraße ul. Sportowa und der einstigen Vorwerksstraße ul. Folwarczna flankierte Fläche vor 1945 zu den historischen Sportplatzanlagen des Ostmarkstadions, von denen ein direkt angrenzender Teil seit 2013 unter Denkmalschutz steht. Ideen und Pläne, etwa für eine Sport- oder eine Schwimmhalle, waren immer wieder im Gespräch. Auch Adrian Mermers Verein legte 2017 einen Entwurf zu Bebauung und Bewirtschaftung des Geländes vor, unter anderem mit Hotelbetrieb. Sie brachten im Stadtrat einen Antrag ein, Haushaltsmittel für ein Konzept zur Revitalisierung zurückzustellen.

"Die Stadt hätte das Gelände noch 2017 vom Staat übernehmen können, wenn sie ein vollständiges Konzept vorgelegt hätte, für das sie mehr als eineinhalb Jahre Zeit erhielt. Die staatliche Immobilienagentur hätte es der Stadt kostenlos überlassen", sagt Mermer, der zahlreiche Dokumente zum Thema gesichtet hat. Doch die Rathausspitze unter Bürgermeister Ciszewicz – und dem damaligen Stadtratsvorsitzenden Mariusz Olejniczak – moderierte die Diskussion gezielt ab und ließ die Chance verstreichen. Für rund 2,9 Millionen Złoty kaufte es schließlich der Słubicer Unternehmer Rapcewicz, der in der Stadt bereits den Baustoffhandel "Rajman" betreibt. Direkt neben dem Basar plant er ein Einkaufszentrum mit, so heißt es, 17 000 Quadratmetern Handelsfläche samt Parkplatz. Dafür müsste jedoch der Flächennutzungsplan geändert werden. Der Beschluss im Oktober war, sofern er in Kraft bleibt, der erste Schritt. Auch, wenn die Fläche nun in Privatbesitz ist, gebe es keinen Grund für die Stadt, die Nutzungspläne für dieses Gebiet aufzugeben, sagt Adrian Mermer. "20 Jahre hat sich dort nichts getan. Wir dürfen diese Investition nicht blockieren, schließlich bringt sie uns Steuereinnahmen", argumentierte Mariusz Olejniczak, nun Bürgermeister. "Wozu beschließen wir Flächennutzungspläne, wenn man sie nachträglich wieder beliebig ändern kann?", warf Stadträtin Krystyna Baczynska ein.

Reha-Zentrum ist denkbar

Sportplätze dort zu errichten, sei unrealistisch, sagt Stadtrat Piotr Gołdyn. "Aber einen Investor zu finden, der ein Reha-Zentrum aufbaut, etwa mit Massage oder Physiotherapie, ist aus unternehmerischer Sicht denkbar und fügt sich in die Pläne für das Gebiet um das Stadion", sagt er. Ein weiteres Einkaufszentrum wäre zudem von Nachteil für die Basarhändler nebenan. "Ich weiß wovon ich rede. Selbst habe ich in den 90ern auf dem Basar gehandelt", so Gołdyn. Paweł Sławiak, Vorsitzender des Händlervereins auf dem Basar, bestätigt: "Wir wollen hier keine weitere Konkurrenz." Bis zum 14. März können Unterstützer die Petition von Adrian Mermer noch unterschreiben. Sie liegt in der Stadtbibliothek in Słubice aus. Unabhängig davon, wie viele unterschreiben, verpflichtet sie den Stadtrat, sich innerhalb von drei Monaten zur Forderung zu äußern.