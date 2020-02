Jacqueline Westermann

Bad Freienwalde (MOZ) Am Eingang des Bad Freienwalder Rathauses bereitet sich ein Paar darauf vor, sich das Ja-Wort zu geben. Im zweiten Stock, im Ratssaal, findet eine andere Art des Zusammenkommens statt. "Attacke, vorwärts, Marsch!" fordert Sandra Lorey die Anwesenden auf, mit dem ersten "Chef-Dating" der Stadt zu beginnen. Lorey, Geschäftsstellenleiterin der Agentur für Arbeit für Bad Freienwalde und Seelow, hat die Veranstaltung initiiert. Die Idee sei, ausgewählte Firmen direkt mit Arbeitssuchenden zusammenzubringen. Die Stadt Bad Freienwalde war sofort an Bord, als Lorey gezielt mit dem Vorschlag auf Bürgermeister Ralf Lehmann zukam. Heute sei ein Versuch, erinnert Lorey die Teilnehmenden. Sie erwarte "ehrliches Feedback".

70 Arbeitssuchende seien durch die Agentur eingeladen worden. Teilnahme freiwillig, auch wenn ein aufgebrachter Teilnehmer seinem Ärger Luft macht, dass ihm Kürzungen angedroht worden seien. Lorey versucht, zu beschwichtigen. Später sagt sie: "Die Idee war eigentlich nicht ‚mit Rechtsfolge’ einzuladen. Da ist leider was schief gelaufen."

Vor allem Pendler, die Interesse haben, vor Ort zu arbeiten, wurden eingeladen. Dazu zählt auch Peter Hanninger aus Wriezen. Jahrelang arbeitete er in Berlin, wäre aber lieber in der Region. Er sei "Quereinsteiger", zuletzt als Auslieferungsfahrer aktiv. "Mal sehen, ob hier etwas Interessantes dabei ist", sagt er und schaut sich um. Hanninger sagt, er sei flexibel, Hauptsache in der Region arbeiten. In den Händen hält er eine Mappe: seinen Lebenslauf. Nicht viele haben ihre Unterlagen mitgebracht.

Suche nach Fachkräften

Teilweise spielt das keine Rolle. Ein Fassadenbauer ist sichtlich zufrieden. "Hat schon gepasst", sagt er. Auf einem Notizblock hat er Name und Kontaktdaten eines jungen Mannes notiert, mit dem er kurz zuvor im Gespräch war. "Das Persönliche ist auf alle Fälle besser, als nur eine schriftliche Bewerbung zu bekommen." Ob er den jungen Mann direkt kontaktiere, oder das über die Agentur laufe, will er jetzt klären.

Der Bürgermeister ist auch da. Er begrüßt die Neuankömmlinge, fragt nach Präferenzen, dirigiert zu den Tischen. Seit mehreren Jahren sei Auftragslage im Handwerk in der Region gut, aber Fachkräfte fehlten. "Uns ist natürlich daran gelegen, dass die Firmen hier bleiben", sagt Lehmann (CDU). "Ich hoffe, dass wir den ein oder anderen Bewerber motivieren können, gute Gespräche zu führen." Ganz wichtig sei der persönliche Wille. Das bestätigen Sabine Bendig und Stephan Siebert. Die beiden vertreten den Heizungs- und Sanitärbetrieb Jens Tauchert. "Die eigene Motivation muss da sein", sagt Bendig. Alles andere könne man jemandem beibringen. Siebert ergänzt: "Wir sind heute hier, weil man vielleicht den einen findet, der die Motivation und Lust hat, sein Leben in die Hand zu nehmen."

Patrick Falk sucht Facharbeiter für seinen Maurerbetrieb. Er ist unzufrieden: Noch saß keiner vor ihm. Er hat einen Verbesserungsvorschlag: "Die Firmen, die man einlädt, die passenden Bewerber sollte man auch einladen." Vor der Tür treffen weitere Interessierte ein, ohne Einladung, sie haben anderweitig davon erfahren. Vielleicht ist ja ein Maurer dabei.