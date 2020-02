Mara Kaemmel

Erkner An der Straßenbahnhaltestelle sitzen, mit der Nachbarin schwatzen, die Bahn fährt ein – und der Tag ist gelaufen. Einen Moment unaufmerksam gewesen, und schon warten die Handtasche oder die Fotokamera allein im Wartehäuschen weiter. Was nun? Für den, der verliert, ist der Verlust mitunter ein Drama und der Anruf beim Fundbüro die letzte Hoffnung. Laura Schulze, bei der Stadt Erkner für Fundsachen zuständig, sagt aus Erfahrung: "Die Leute können ihr Glück gar nicht fassen, wenn sich ein Stück bei uns wieder anfindet. Die Freude ist dann riesig."

Verloren wird überall, zu jeder Zeit und alles. Laut Statistik des Webportals "Zentrales Fundbüro" werden jedes Jahr in Deutschland 100 Millionen Gegenstände verloren, allein 250 000 in der Bahn. Zu den Top Ten der verlorenen Dinge gehören deutschlandweit Mobiltelefone, Schlüssel, Brillen, Geldbeutel, Kleidung, Schirme, Bankkarten, Tickets, Laptops und Tablets. Im Keller des Rathauses Erkner warten vor allem Fahrräder auf ihre Besitzer. So sieht es auch in den Fundbüros von Schöneiche und Woltersdorf aus. Fahrräder führen hier seit Jahren die Hit-Liste der gefundenen Gegenstände an. Es ist zu vermuten, dass viele davon für den Heimweg von der S-Bahn gestohlen und dann einfach irgendwo abgestellt wurden.

Zwar ist jeder Bürger verpflichtet, gefundene Gegenstände ab einem Wert von 10 Euro bei der Polizei oder der Gemeinde abzugeben. Doch ohne ehrliche Finder geht es nicht. Anne Wenzel, Leiterin des Ordnungsamtes in Erkner, weiß das. "Wir staunen mitunter, wie ehrlich mancher ist", sagt sie. Es sei durchaus schon vorgekommen, dass jemand Bargeld gefunden und abgegeben habe. Bei Katja Frank, die in Schöneiche für das Fundbüro zuständig ist, wurden sogar mal 5 Euro abgeliefert.

Doch wie finden die Dinge und ihre rechtmäßigen Besitzer wieder zueinander? Die Sache ist nicht einfach, weil nur wenige Leute an die Ehrlichkeit ihrer Mitmenschen glauben. Katja Frank sagt: "Die Liste der Leute, die etwas bei uns als verloren melden, ist kürzer als die Liste derer, die etwas als gefunden anzeigen und abgeben." Kerstin Prüfer, ihre Amtskollegin in Woltersdorf, betont: "Mitunter geben die Finder die Dinge in ihrem heimischen Fundbüro ab und nicht dort, wo sie es gefunden haben." Wer etwas verloren hat, sollte also in allen Fundbüros im Umkreis sein Glück versuchen.

Bei den Ämtern muss der Verlust mit einem Formular gemeldet werden, ebenso der Fund. Dann werden die Sachen sechs Monate aufbewahrt. Bei Fahrrädern geben die Mitarbeiter des Fundbüros die Rahmennummern an die Polizei, dort werden sie mit den gestohlen gemeldeten Fahrrädern verglichen. Doch oft kennen die Eigentümer die Nummer nicht. "Wenn jemand ein Stück aus dem Fundbüro zurück haben will, muss er uns nachweisen, dass es ihm tatsächlich gehört." Fotos können helfen, mit Rad bei einer Radtour zum Beispiel, Rechnungen oder die Beschreibung von Details wie Marke, Farbe oder besonderen Merkmalen: das gilt für die Rückgabe aller Fundsachen.

Handys werden vernichtet

Und wenn sich keiner findet, der das Gefundene wiederhaben will? Ist die gesetzliche Aufbewahrungsfrist abgelaufen und möchte der Finder seinen Fund nicht haben, wird er versteigert. In Woltersdorf und Schöneiche findet in der Regel einmal im Jahr eine Versteigerung statt, die im Mitteilungsblatt der Gemeinde und auf der Homepage angekündigt wird. "Da sind dann gute Fahrräder durchaus für 20 Euro zu ergattern", erzählt Katja Frank. Alles, was mit persönlichen Daten zu tun hat, wie Handys oder Schlüssel, wird grundsätzlich vernichtet; was nicht versteigert wird, am Ende auch.

In Erkner gehen Laura Schulze und Anne Wenzel ab diesem Jahr einen neuen Weg. Sie bieten bei ihrer jährlichen Versteigerung die Dinge online über die Webseite zoll-auktion.de an. Die dort ersteigerten Sachen müssen dann später in Erkner abgeholt werden. Der Erlös aus den Versteigerungen fließt in die Kasse der Gemeinde.