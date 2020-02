Bärbel Kraemer

Belzig Während des Ersten Weltkrieges wurde diese Ansichtskarte aus Belzig, darstellend die Brandenburger Straße, als Feldpostkarte mit der Post befördert. Die Empfängerin derselben, Else Hartmann, lebte in der Magdeburger Neustadt.

Der Schreiber, ein gewisser Walter, teilte ihr am 10. Dezember 1915 mit: "Liebe Else, sind am Freitag fort, es kam ganz plötzlich. Uns war es auch nicht recht das wir aus unserm Quartier mussten. Nun mal sehen, wo es hingeht. Wir dachten es würde bis Weihnachten dauern. Viele Grüße sendet dir dein Walter. Viele Grüße an Mutter und Herrn Fleischer. Nochmals viele Grüße an alle. Auf Wiedersehen. Schreibe sofort wo ich hin komme, ist unbestimmt." Einquartiert war der Kartenschreiber Walter vermutlich im Haus Brandenburger Straße 14. Zumindest hat er die Zahl 14 auf der Ansicht vermerkt. Ein mit Bleistift gezeichneter Pfeil, kaum erkennbar auf der linken Bildhälfte, untermauert die Vermutung. Er muss demnach auf einem der kleinen bäuerlichen Gehöfte einquartiert gewesen sein, die damals auf diesem Abschnitt der Brandenburger Straße existierten. Auf der rechten Bildhälfte, im Hintergrund, erhebt sich der rote Backsteinbau des heutigen Fläming Gymnasiums. Auch auf diesem Areal standen einst zwei Bauerngehöfte, die dem Schulbau weichen mussten.