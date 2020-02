Thomas Berger

Petershagen-Eggersdorf (Freier Autor) Ihre vielfältige Alltagsarbeit kann Jeannette Förtsch-Fabian vom Anspruch her in einem Satz bündeln: "Wir sind ein Ableger der Jugendhilfe am Ort Schule", sagte die Fredersdorferin, die seit knapp einem Jahrzehnt als Schulsozialarbeiterin im Doppeldorf wirkt, bei ihrem Bericht zum Rückblick auf 2019 und anstehende Herausforderungen im jüngsten Bildungsausschuss. Und klar wurde für jeden der Anwesenden, als Gast unter anderem auch Bürgermeister Marco Rutter: Die halbe Stelle mit einem Nennwert von 20 Wochenstunden reicht für die stetig wachsenden Bedarfe längst nicht aus.

Im Schnitt habe sie jeweils zehn Stunden wöchentlich für die Einsätze an den beiden kommunalen Grundschulen. Üblicherweise, führte Jeannette Förtsch-Fabian an, zeige sie montags und mittwochs in Eggersdorf sowie dienstags und donnerstags in Petershagen Präsenz. Rechne man noch Vor- und Nachbereitung, Dokumentation sowie notwendige Netzwerkarbeit ab, bleibe rein praktisch noch deutlich weniger an Zeitspektrum übrig, das sie effektiv vor Ort an den beiden Bildungseinrichtungen zur Verfügung habe.

Beratungen und Gruppenarbeit

Gespräche, Hospitationen, Fach- und Elternberatungen machen das eine Segment ihrer Tätigkeit aus. "Ich habe auf Freiwilligenbasis Beratungsangebote für alle, die am Erziehungs- und Bildungsprozess beteiligt sind", benennt die Schulsozialarbeiterin ihren eigenen Anspruch. Darüber hinaus begleitet sie die Streitschlichter-AG, bietet soziale Gruppenarbeit und sucht nach Lösungen für Probleme – "wenn Eltern, die Schule oder ich eines sehen". Hinzu kommen Bildungsangebote zu Erziehungsfragen oder Teamarbeit, der Einsatz in der Begleitung von Partizipationsprojekten (also zumeist von Klassen- und Elternsprechern) sowie ein großer Bereich, zu dem zum Beispiel Kreativangebote insbesondere zu Weihnachten und Ostern, Yoga, Konzentrationstrainings und einiges mehr gehören.

Für das vergangene Jahr listete sie in der Bilanz zwei Bildungsveranstaltungen für Eltern, drei Präventionsaktionen, zehn Projekte zu Beteiligung und Demokratie, 19 Koch- und zwölf Kreativprojekte auf. Gerade die Kochprojekte, erläuterte sie auf eine Nachfrage aus der Ausschussrunde etwas konkreter, seien beliebt, erfolgreich und würden gleich mehrere positive Wirkungen verbinden. Das Ganze sei eine schöne Übung in Sachen Teamarbeit ebenso wie zum konzentrierten Arbeiten und zur Schärfung der Sinne – und es schaffe für Klassen einmal andere Situationen.

"Viele Kinder zeigen auch erstaunliche Talente dabei", wenn es ans Waffelbacken, die Herstellung von Pesto und Ketchup oder Versuche in Marmeladenproduktion geht. Die selbst gemachte Gemüsesuppe mit Kräutern, daheim oder im Schulessen sonst weniger kulinarisches Lockmittel, werde auf diese Weise zum besonderen Genusserlebnis. "Nicht zuletzt geht es auch um die Wertschätzung der Arbeit, die sonst die Eltern zu Hause leisten", warf Ausschussmitglied Irmgard Schuchardt, die Vorsitzende des Kinderhilfevereins, als ergänzenden Punkt zur Unterstützung der Ausführungen ein.

Schülerzahl massiv gestiegen

Als sie im Schuljahr 2010/11 anfing, habe es im Ort 675 Grundschüler gegeben – knapp 300 in Eggersdorf und 380 an der Petershagener Schule. Im aktuellen Schuljahr sei man nun bei insgesamt um die 900 angelangt (535 Petershagen, 390 Eggersdorf), rechnete Jeannette Förtsch-Fabian vor. Nicht nur die Zahlen an sich steigen, auch der Anteil von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten nehme zu. Weil viele Eltern zur Arbeit nach Berlin pendeln und eingeschränkt Zeit für ihre Kinder haben, während zugleich Großeltern oft nicht im Ort verfügbar seien, entstehe gesteigerter Stress in den Familien. Ablesbar ist das auch an den Einzelfallberatungen, die von 16 im Jahr 2013 auf über 40 in den letzten beiden Jahren zunahmen.

"20 Stunden für diese Masse an Kindern sind zu wenig", konstatiert sie selbst – und erhält kräftige Schützenhilfe in dieser Einschätzung. "Ich finde es unerlässlich, dass Schulsozialarbeit jeden Tag vor Ort ist", sie habe dazu auch schon einen Brief an den Bürgermeister geschrieben, sagte Petershagens Schulleiterin Dagmar Schröder. "Wir haben hier die gleichen Probleme wie in der Großstadt", ergänzte Lehrerin Rita Krüger, die 25 Jahre in Berlin tätig war. Die dargestellte Vielfalt könne sie ebenso unterstreichen wie die guten Ergebnisse, die all das in der Entwicklung sozialer Kompetenzen bei den Kindern habe.

"Die Schulsozialarbeit muss dringend aufgestockt werden, kann mit nur zwei Tagen wöchentlich nicht nach dem Prinzip Feuerwehr funktionieren", mahnte auch LER-Lehrerin Elke Blumberg, die neben Petershagen noch an einer Schule in Berlin unterrichtet: "Dort gibt es für 670 Schüler zwei Sozialarbeiterstellen mit drei Räumen."