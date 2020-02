MOZ

Wandlitz (MOZ) Die Holzpergolen am Bahnhof Wandlitzsee und auch auf der Strandbadseite werden ab Montag demontiert. Außerdem soll das Efeu heruntergeschnitten werden, um die ebenfalls schadhaften Pfeilerköpfe zu sanieren. Notwendig werden die Arbeiten, weil bei einer Überprüfung durch den Bauhof massive Schäden an den Pergolen festgestellt wurden. Der Großteil der Querbalken ist stark verwittert und schadhaft – so stark, dass die Verkehrssicherheit gefährdet ist. Im Laufe des Sommers werden dann neue Holzpergolen montiert.

Die Pergolen, zu denen auch ein Gang mit Klinkerpfeilern gehört, stellt eine Verbindungslinie zwischen dem Bahnhof Wandlitzsee und dem gegenüberliegenden Strandbad dar. Die Gesamtanlage des Bahnhofs Wandlitzsee wurde vom dem Berliner Stadtbaurat Wilhelm Wagner entworfen und 1928 fertig gestellt.