Siegmar Trenkler

Nietwerder (MOZ) Stolze 600 Jahre alt wird man nicht alle Tage. Im Neuruppiner Ortsteil Nietwerder, der in diesem Jahr diese besondere Marke knackt, soll es daher ein Wochenende lang hoch hergehen. Für die Zeit von Freitag, 4., bis Sonntag, 6. September, hat sich das elfköpfige Organisationskomitee, das vor rund einem Jahr erstmals zusammenkam, daher allerhand überlegt. "Weil es in diesem Jahr kein Erntefest der Dörfer gibt, feiern wir so, dass alle Ortsteile mitmachen können", sagt Ortsvorsteher Wolfram Händel.

Viele Aktive aus dem Ort

Der Ortsbeirat und der Heimat- und Kulturverein, der von seiner Frau Heidrun geleitet wird, halten die Fäden in der Hand, können sich aber darüber hinaus auf eine Menge Unterstützung der Einwohner von Nietwerder verlassen. Ansonsten wäre das umfangreiche Programm (siehe Infokasten) auch schwerlich zu stemmen. Schon am Freitagabend soll es losgehen. Doch die eigentliche Eröffnung findet am Sonnabend statt. Rings um die Kirche soll der gesamte Platz genutzt werden, um möglichst viel für die Besucher parat zu haben. Da sind etwa regionale Händler, die ihre Produkte feilbieten können. Auf der Bühne soll einiges geboten werden. Zu viel verraten möchte Händel noch nicht. Ein Block des Programm wird aber daraus bestehen, Einblicke in das Leben in Nietwerder zu geben, sagt er. Für Kinder sind ebenfalls viele Angebote geplant. Zudem sollen sich auch Organisationen wie die Freiwillige Feuerwehr, das Technische Hilfswerk, die Polizei oder das Deutsche Rote Kreuz präsentieren können.

Historischer Umzug

Am Samstagnachmittag soll es einen Umzug durchs Dorf geben. Wolfram und Heidrun Händel hoffen, dass sie auf etwa 15 Wagen kommen werden, die verschiedene Epochen abbilden werden. Die komplette Historie des Dorfes darzustellen, werde aber für den kleinen Ort nicht zu machen sein. Stattdessen wird sich auf einzelne Bereiche konzentriert, etwa die Zeit der LPG, die ehemalige Carnevalsgesellschaft Nietwerder oder das Handwerk der Region. Bei der Umsetzung des Umzugs wird auch auf Hilfe anderer Ortsteile gesetzt. Aus einer Liste bereits vorhandener Themen können diese einen oder mehrere Wagen gestalten. Interessenten sollten sich dafür bei Händels oder dem Heimat- und Kulturverein melden. Moderiert werden soll der Umzug von Power Radio-Moderatorin Diana Richter. Und musikalisch wird das Ganze begleitet von der Band "BrassAppeal", die auch zum Fontaneumzug im vergangenen Jahr in Neuruppin zu Gast war. Abends kann dann in der Scheune zu Livemusik getanzt werden.

EAN packt mit an

Bei der Ausrichtung des Festes erhält das Komitee schon jetzt einige Unterstützung. Da ist beispielsweise die Entwicklungs und Arbeitsfördergesellschaft Neuruppin (EAN), die laut Händel zwei Mitarbeiter damit beauftragt hat, in mehrerlei Hinsicht mit anzupacken, etwa bei Recherchen, Texten, Requisiten und Kostümen. Doch auch in finanzieller Hinsicht wird für die Umsetzung noch Hilfe gebraucht. Händel hofft darauf, dass die 10 000 Euro, die fürs Erntefest der Dörfer in Neuruppins Haushalt eingeplant sind, diesmal nach Nietwerder fließen werden.

Mehr Informationen zum Fest, dem Umzug und Möglichkeiten, sich einzubringen, gibt es entweder telefonisch unter 03391 398719 oder per E-Mail anhkvnietwerder@gmx.de.