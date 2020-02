Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) Seit Juni 2017 läuft bereits ein Modellprojekt für die Biotonne in drei ausgewählten Kommunen: Birkenwerder, Hennigsdorf und Hohen Neuendorf. Jetzt wird die Biotonne zum 1. Juli auf freiwilliger Basis in ganz Oberhavel eingeführt. Doch dabei ist vieles zu beachten. In einigen Gemeinden müssen die Einwohner aktiv die Biotonne bestellen, in anderen Orten müssen die Anwohner dagegen nur aktiv werden, wenn sie die Biotonne nicht wollen. "Jeder Oberhaveler wird vorher angeschrieben und genau informiert", verspricht AWU-Geschäftsführer Manfred Speder. "Wir richten eigens ein Bürgerportal im Internet dafür ein." Auch darüber kann die Biotonne geordert oder abbestellt werden.

"Ab April/Mai wird allen Grundstückseigentümern wahlweise eine 120-Liter oder 240-Liter-Biotonne kostenfrei bereitgestellt. Die Biotonne ist für Garten- und Küchenabfälle geeignet", informiert Umweltdezernent Egmont Hamelow (CDU). Die kostenfreie Bereitstellung der Biotonne erfolgt durch die Abfallwirtschafts-Union Oberhavel GmbH (AWU) im Auftrag des Landkreises Oberhavel und verbleibt im Eigentum der AWU. "Wir fangen mit Glienicke und Birkenwerder an", sagt AWU-Chef Speder.

"Im Zuge der Anpassung zeitgemäßer Sammelsysteme hat der Kreistag Oberhavel im vergangenen September die landkreisweite Einführung der Biotonne auf freiwilliger Basis beschlossen," so Umweltdezernent Egmont Hamelow (CDU). Nachdem zum Jahresbeginn die gelbe Tonne eingeführt wurde, könne der Oberhaveler jetzt die "Biotonne nutzen, um bares Geld zu sparen", sagt Hamelow.

Die Gebühr für jede Entleerung beträgt 3,25 Euro (120-Liter-Behälter) beziehungsweise 6,50 Euro (240-Liter-Behälter). Es gibt keine Mindestentleerungen und keine Grundgebühr. Zum Vergleich: Die Entleerung einer Hausmülltonne beträgt 4,50 (120-Liter-Behälter) beziehungsweise 9 Euro für den 240-Liter-Behälter.

Zwei Bereiche

Für die Verteilung der Biotonnen wurde der Landkreis Oberhavel in zwei Bereiche eingeteilt. Je nach Lage des Grundstückes unterscheidet sich die Verfahrensweise bei der Aufstellung der Biotonnen. Im dichter besiedelten Südkreis wird die Biotonne ohne Antrag der Grundstückseigentümer bereitgestellt. Sollte diese jedoch nicht gewünscht sein, muss eine Abmeldung erfolgen.

In den ländlich geprägten Gebieten im Nordkreis bedarf es einer Anmeldung der Biotonne (siehe Karte). Da hier viele Hausbesitzer einen Kompost besitzen, wird auf Abruf entleert. Die Biotonnen sind mit einem Transponder (Chip) zur automatischen Erfassung der Behälterentleerungen ausgestattet sowie mit einem Aufkleber mit der jeweiligen Grundstücksadresse (Behälterstandort) versehen.