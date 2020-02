Manfred Lutzens

Brandenburg an der Havel Februar 1990: Drei Monate nach der Herbst-Revolution in der DDR, die mit dem Mauerfall zu ihrem endgültigen Zusammenbruch führte, weilte der Vorsitzende der Freien Demokratischen Partei Deutschlands (FDP), Otto Graf Lambsdorff, in Brandenburg an der Havel. Seinerzeit nahm er offiziell als erster Bundespolitiker den Weg hierher. Privat allerdings war er zuvor schon wiederholt in den Mauern unserer Stadt. Diesmal jedoch – seitdem liegen jetzt genau 30 Jahre zurück – wollte er unter den nun völlig veränderten Bedingungen hier wunschgemäß mit seinem Bundestagswahlkampf beginnen.

Das gewissermaßen in seiner "zweiten Heimat". Erklärte doch der einstige Wirtschaftsminister der Bundesrepublik Deutschland (1977 bis 1984 / Rücktritt wegen der Flick-Spendenaffäre) damals während seines Aufenthalts den "Brandenburgischen Neuesten Nachrichten: "Nach wie vor fühle ich mich eng mit der altehrwürdigen Stadt an der Havel verbunden". Und welcher Ort war für dieses Interview, das er da spontan dem Autor des heutigen Rückblicks gewährte, besser geeignet als der Kreuzgang des imposanten Domes!?

Was bis dahin wohl nur sehr wenige wußten: Die engen Beziehungen des über viele Jahre lang die Politik maßgeblich mitbestimmenden Liberalen Otto Graf Lambsdorff zu Brandenburg waren gut begründet. Er hatte nämlich ab 1941 hier einen Teil seiner Schulzeit absolviert. Als Zögling der Ritterakademie lebte der gebürtige Westfale ( (Aachen 20.12.26) da nämlich im Alumnat auf dem Dom. Denn bis zu seiner Einberufung in die Wehrmacht (1944) besuchte er die Saldria am Salzhofufer. Seitdem sollten die daraus resultierenden Bindungen nie mehr abreißen. Obwohl kurz vor Kriegsende in Thüringen noch schwer verwundet (Verlust eines Unterschenkels - ergo Gehstock), kam Lambsdorff bereits wieder 1946 nach Brandenburg. Und auch später, dann zu DDR-Zeiten, wurden diese Kontakte gepflegt. Demzufolge reiste der Graf, der sich mittlerweile im Verein ehemaliger Zöglinge der Ritterakademie an vorderster Stelle engagierte hatte, des öfteren hier an die Havel. Seine Aufenthalte indes waren den SED-Machthabern immer ein Dorn im Auge. Schon im Vorfeld unternahmen sie alles, um davon auch gar nichts an die Öffentlichkeit dringen zu lassen, geschweige denn, dass etwa darüber berichtet worden wäre. Allerdings funktionierte auch bei derartigen Anlässen die Flüsterpropaganda der Brandenburger um so besser.

Beispielsweise besuchte der Freie Demokrat - ein nimmermüder Verfechter der freien Marktwirtschaft -, in gewissen Abständen bevorzugt seinen ehemaligen Deutschlehrer, Studienrat Herbert Runge auf dem Packhof. Einigen gut Vertrauten berichtete dieser seit 1958 pensionierte Pädagoge - er bevorzugte seinen Mittagstisch im "Weihenstephan" (Hauptstraße) -, dann hinter vorgehaltener Hand vom prominenten Gast. Für beide gab es immer wieder den unverzichtbaren Abstecher zum Dom. Denn dieses sakrale Bauwerk hatte es Graf Lambsdorff bereits als Schüler angetan. Dem späteren Politiker gelang es dank seiner weitreichenden Initiativen, dass dort schon während der 1970-er und 80-er Jahre etliche dringend anstehende Sanierungsmaßnahmen zusätzlich eingeleitet und finanziert werden konnten.

Umso unverständlicher wirkten da die Gebaren der hiesigen Parteistrategen. So sorgten sie bei einem seiner Besuche des hiesigen "Ratskellers" dafür, dass der ihrerseits unerwünschte Bundespolitiker eben kurzerhand in das "Blaue Zimmer" der traditionsreichen Restauration abgeschoben wurde. Die Peinlichkeit ging weiter: Sein Chauffeur mußte den ohnehin schon frühzeitig observierten Wagen abseits auf dem Huck parken. Und noch ein Kuriosum aus jener Zeit: Als da wieder einmal die Anmeldung für einen Lambsdorff-Besuch im Hotel "Zum Bären" (Steinstraße) eintraf, mußten etliche Handwerker binnen 24 Stunden das eigens dafür ausgewählte Zimmer umfassend neu herrichten. Aber welch eine Überraschung, weil dann lediglich ein naher Verwandter des Ministers die "Lambsdoff-Suite" bezog...

Doch das alles war nur noch schlechte Erinnerung, als der FDP-Grande - wie eingangs erwähnt - im Februar 1990 nach mehrjähriger Pause wieder in seine "zweite Heimat" Brandenburg kam. Schließlich boten sich nach dem Herbst 1989 völlig veränderte Voraussetzungen in dem zu dieser Zeit aber noch getrennten Land. Nun konnte Lambsdorff ungehindert endlich weitaus mehr als nur das von ihm so geliebte Dom- samt Burg-Ensemble besichtigen. So folgte unter anderem in Begleitung des Verfassers dieser heutigen Zeilen damals noch ein Rundblick vom Marienberg aus auf die alte Chur- und Hauptstadt. Währenddessen - wie dann bei der restlos überfüllten Wahlveranstaltung im "Ratskeller" -, wurde der Politiker von mehreren älteren Brandenburgern besonders herzlich begrüßt. Dort sprach er von einem bewegenden und schönen Augenblick zugleich. "Mir ist so, als wenn diese wenigen Jahre meiner Jugend mit Ritterakademie, Dom, Saldria, Havel, Hauptstraße, Katharinenkirche, Beetzsee etc. erst einige Tage zurück liegen würden".

Für Lambsdorff und den "BNN"-Lokaljournalisten gab es indes mit dem bereits erwähnten Studienrat Runge einen gemeinsamen Bezugspunkt. Denn der Pädagoge amtierte später - bis 1958 - als Direktor jener Theodor-Neubauer-Oberschule, die in der legendären Ritterakademie auf der Dom-Halbinsel wohl vornehmlich aus ideologischen Gründen dann geschlossen wurde. Und im Februar 1990 kam es zu dem erwähnten Zeitungsinterview, einem Gespräch zweier Schüler unterschiedlicher Generationen. Dem folgten in den nächsten Jahren weitere Begegnungen der beiden, so anläßlich mehrerer politischer Veranstaltungen, zum anderen während einer Schiffstour über die Havelgewässer und im Dezember 2006 beim Empfang zum 80. Geburtstag des Liberalen in der sogenannten Truman-Villa am Griebnitzsee (Potsdam-Babelsberg). Ein besonders nachhaltiges Erlebnis. Bereits aber 1990, an jenem Februarabend, hatte Graf Lambsdorff in unserer Stadt mit Freude ein in Kupfer getriebenes Brandenburger Stadtwappen als Geschenk entgegengenommen. Kurz zuvor mühsam erstanden im hiesigen Dürer-Haus (Ekkehard Bräuer), wenig gelitten indes dieses Souvenir seitens der örtlichen Parteistrategen. Aus Bonn schrieb der Liberaldemokrat dankend damals, "daß ihn dieses prächtige Wappen nun im Arbeitszimmer tagtäglich noch mehr an `seinen` Dom und die Havelstadt erinnern würde".

Otto Graf Lambsdorff als Mitglied des Domkapitels - wie auch sein Schulfreund Knud Caesar -, gehörten dann alsbald zu den Mitbegründern des Fördervereins für das so bedeutende Denkmal. Immerhin bis 2003 wirkte der Graf dort als Kuratoriumsvorsitzender. Weit über die Landesgrenzen hinaus fand somit der Name des einstigen Zöglings der Brandenburger Ritterakademie neben seinem jahrzehntelangen Ruf als profunder Wirtschaftsexperte nun weitere Anerkennung und Bewunderung. Hatte er doch gleich nach dem Mauerfall für den Dom, dem Baumeister Schinkel einst keine gesicherte Zukunft prophezeit hatte, seine Hilfe angeboten. Mit persönlicher Begeisterung gab der FDP-Politiker in Zusammenwirken mit weiteren Persönlichkeiten (aus Brandenburg u.a. Friedrich Perker) der Aktion "Rettet den Dom" gleichermaßen Gesicht und Gewicht. Die "Wiege der Mark" hatte einen Förderer par excellence gefunden.

Darüber hinaus gelang es ihm ab 1999, noch auf einem anderen Wirkungsfeld weltweit Zeichen zu setzen. Seiner zielstrebigen, moderaten Tätigkeit als damaliger Kanzler-Beauftragter bei den Verhandlungen zur Entschädigung der ehemaligen NS-Zwangsarbeiter waren Achtung sowie Ansehen beschieden. Der Ehrendomherr verstarb am 5. Dezember 2009. Seinem Wunsch folgend, gab es im hiesigen Dom den Trauergottesdienst. Nimmermüde und bescheiden diente er gewissermaßen bis zuletzt "seinem Dom in der geliebten Havelstadt", die ihm beide so viel zu verdanken haben. Doch im Brandenburger Abgeordnetenhaus war ihm bereits zwei Jahre zuvor von einigen Sozialdemokraten sowie (nicht ganz unerwartet) von der Fraktion DIE LINKE/PDS "als Dank" die Ehrenbürgerwürde verweigert worden.