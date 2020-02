Bärbel Kraemer

Fläming "Immer erst schauen, was der KONSUM bietet!", heißt es in einer 1960 erschienen Anzeige der Konsum-Genossenschaften Belzig, Brück und Wiesenburg. Mit dem Inserat, dass im ersten Belziger Heimatkalender erschien, wurde der Druck desselben finanziell unterstützt. An die potenzielle Kundschaft gerichtet, heißt es in der Annonce weiter: "Sie finden in unseren Spezialverkaufsstellen und Landwarenhäusern ein reichhaltiges Angebot in allen Waren des täglichen Bedarfs. In den Landverkaufsstellen ist unser Angebot größer geworden. Durch Einführung des KONSUM-Bestelldienstes für Industriewaren, Fleischwaren und Backwaren ersparen Sie sich den Weg zur Stadt! Die Einkaufserleichterung für Sie! Sie bestellen - wir liefern."

Zunehmende Mangelwirtschaft setzte dem angepriesenen Bestelldienst jedoch schnell wieder ein Ende.

Ihre erste Verkaufsstelle in Belzig eröffnete die Konsumgenossenschaft bereits 1945 unter Leitung des Genossenschafters Karl Jäckel. Dieses Geschäft in der Straße der Einheit bestand als Konsum-Verkaufsstelle jedoch schon länger.

Planungshoheit über die drei Konsumgenossenschaften, deren vorrangige Aufgabe darin bestand, die Versorgung auf dem Land zu sichern, hatte der Konsumkreisverband Belzig.

1965 hatten die drei Konsumgenossenschaften Belzig, Brück und Wiesenburg etwa 115 Verkaufsstellen. Die meisten auf dem Land. Es gab kaum ein Dorf, in dem es keine Konsumverkaufsstelle gab. Zusammen mit den Konsum-Gaststätten entwickelten sich die Verkaufsstellen in den Orten meist zu Zentren des dörflichen Lebens. Beim Ausbau von Räumen zu Verkaufsstellen bzw. bei der Modernisierung der vorhanden Räumlichkeiten unterstützen in den Dörfern jeweils die LPG-Genossenschaften, die oft über eigene Maurerbrigaden verfügten.

Der Konsum als Genossenschaft hatte wiederum Mitglieder. Im Kreis Belzig rund 8.500, die bei Eintritt in die Genossenschaft einen Genossenschaftsanteil von 50 DDR-Mark einzahlten. Über diese Anteile hatten die Mitglieder wiederum Anspruch auf eine Rückvergütung, da es für Einkäufe die so genannten Umsatzwertmarken gab.

Für einen Einkaufswert ab fünf DDR-Mark eine blaue Marke, ab zehn DDR-Mark eine grüne und ab 50 DDR-Mark eine rote Marke. Im Volksmund wurden diese allgemein als Konsummarken bezeichnet. Sie wurden gesammelt, daheim in kleine Hefte geklebt und am Jahresanfang in der Verkaufsstelle wieder abgegeben. Aus dem Gewinn der Genossenschaft wurde dann im Herbst eine Rückvergütung an die Mitglieder gezahlt.

Im Jahre 1967 wurden die drei Konsumgenossenschaften Belzig, Brück und Wiesenburg zusammengelegt. Es entstand die Konsumgenossenschaft Kreis Belzig mit Sitz im Bad Belziger Wohngebiet Klinkengrund, wo sich auch das zentrale Lager befand. Das Gebäude von damals steht heute nicht mehr. Es stand parallel zur Erich-Weinert-Straße auf dem Areal des Norma-Marktes. Von dort aus wurden die Verkaufsstellen im gesamten Kreisgebiet mit Lebensmitteln und Waren des täglichen Bedarfs beliefert.

In Belzig gab es zu Beginn der 1960er Jahre sieben Konsum Verkaufsstellen für Lebensmittel und Waren des täglichen Bedarfs, zwei Fleischverkaufsstellen, eine Backwarenverkaufsstelle, ein Textil- und ein Schuhgeschäft. Ferner eine Verkaufsstelle für Industriewaren und Haushaltsgeräte sowie einen Möbelladen.

Im Verlauf der Zeit wurden die Verkaufsstellen jedoch immer schlechter beliefert. Bestimmte Produkte gab es nur noch in den großen Kaufhäusern in Potsdam oder Berlin, dass auch als "Schaufenster der Republik" bezeichnet wurde.