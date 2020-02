Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Per Musical führt das Theater Liberi die Abenteuer Pinocchios am kommenden Samstag, 29. Februar, im Kuturzentrum Rathenow auf. Für die um 15.00 Uhr beginnende Veranstaltung sind noch Karten erhältlich.

"Um die altbekannten Geschichten nach unseren eigenen Vorstellungen neu und modern inszenieren zu können, sind die Stücke von A bis Z Eigenproduktionen. Texte, Musik, Bühnenbild, Kostüme – alles wird von uns selbst konzipiert und umgesetzt", erklärt Produzent Lars Arend, der die künstlerische Gesamtverantwortung trägt. Dieses Konzept verfolge der Veranstalter von Familienmusicals seit der Gründung im Jahr 2008 mit großem Erfolg. Mehr als eine Million Zuschauer hätten bereits die Tournee-Produktionen gesehen.

Im vergangenen Jahr brachte die Gruppe das Musical "Die Schöne und das Biest" nach Rathenow - das Kulturzentrum war damals ausverkauft. Am 29. Februar dreht sich die Geschichte um die Holzpuppe, die ein echter Junge werden will, oft aneckt, Abenteuer bestehen muss und am Ende am Ziel seiner Wünsche anlangt. Ticketsinfos gint es telefonisch unter 03385/519051.