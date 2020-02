HGA

Velten (MOZ) Ein Mercedes und ein Carport sind in der Nacht zu Sonntag an der Germendorfer Straße in Velten aus noch ungeklärter Ursache in Flammen aufgegangen. Nachbarn und die Feuerwehr verhinderten, dass der Schaden noch größer wird.

Wie die Polizei am Sonntag berichtete, wurden das Fahrzeug und der Carport durch das Feuer vollständig zerstört. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr griff der Brand auf den Garagenkomplex über, der sich auf dem angrenzenden Nachbargrundstück befindet. Die Fahrzeuge konnten von den Eigentümern noch rechtzeitig aus den Garagen herausgefahren werden. Weiterhin schlugen die Flammen auf ein nahestehendes Gartenhaus und eine Werkstatt über. Diese wurden ebenfalls komplett zerstört. Personen kamen durch das Feuer nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache aufgenommen.