OGA

Glienicke (MOZ) Kaffee im Wert von 300 Euro wollte ein Ladendieb am Sonnabendvormittag aus der Edeka-Filiale an der Märkischen Allee in Glienicke mitgehen lassen.

Der 18-Jährige wurde allerdings erwischt. Mitarbeiter konnten ihn noch festhalten und an die Polizei übergeben. Nach erfolgter Identitätsfeststellung und Anzeigenaufnahme wurde der Mann zunächst wieder entlassen.