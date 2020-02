Sandra Euent

Ribbeck (BRAWO) "Das Gespenst von Canterville" erwacht am 29. Februar auf Schloss Ribbeck zum Leben und zwar in einer szenischen Lesung während eines Drei-Gänge-Menüs. Die Geschichte des irischen Autors Oscar Wilde wird dabei von Frank Dittmer, hauptberuflich Leiter der Volkshochschule Havelland, dargeboten.

Der Inhalt des Buches: Der Geist Sir Simons von Canterville, 300 Jahre lang von allen Bewohnern seines ehrwürdigen Anwesens panikartig gefürchtet, trifft auf eine unerschrockene, amerikanische Politikerfamilie, die ihm das Untotsein gründlich verleidet. Wie sehr er auch mit seinen Ketten rasselt und sein Skelett vorzeigt – die Amis verspotten den Schlossgespenst nur. Und die schrecklich verzogenen Zwillinge spielen ihm üble Streiche. Kein Wunder, dass er seine Karriere an den Nagel hängen will. Oscar Wildes berühmte Satire macht sich über britische Gespenster genauso lustig wie über allzu forsche Amerikaner. Ein amüsantes Erzählvergnügen der Weltliteratur.

Frank Dittmer wirkte schon während seines theaterwissenschaftlichen Studiums als Dramaturg an Berliner Offbühnen und war in Theater und Rundfunk als Musikkabarettist zu erleben. Vor dem Einstieg in die Erwachsenenbildung war er Kultur-Koordinator und Pressereferent im Rathaus Schöneberg sowie Kulturstadtrat und Museumsgründer im Dessau-Wörlitzer Gartenreich. Neben Feuilletons und Kurzprosa veröffentlichte er Bücher zur Alltags- und Regionalgeschichte.

Das Literaturdinner beginnt um 17 Uhr. Tickets sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen zu haben.