GZ

Zehdenick (MOZ) Eine betrunkene Autofahrerin hat die Polizei am Samstagabend in der Straße Am Waldstich in Zehdenick gestoppt.

Wie die Polizei am Sonntag berichtete, hatten Beamte bei einer Verkehrskontrolle Alkoholgeruch in der Atemluft der 46-jährigen Frau wahrgenommen. Ein noch vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest er ergab einen Wert von 2,77 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein der Frau beschlagnahmt.