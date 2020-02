Andrea Linne

Eberswalde (MOZ) Ob beim Wilden Westen in Oderberg mit fast 200 Gästen, im Eberswalder Ortsteil Tornow bei vollem Haus oder bei der zweiten Auflage des Forstfaschings in Eberswalde – am Wochenende hatten überall die Karnevalisten und Faschingsfreunde die Zepter übernommen. In Oderberg beim SV Grün-Weiß 90 fiel mit dem Programm "Der Wilde Westen im fröhlichen Osten" symbolisch die Mauer. Dampfmaschinen und Zahräder bestimmten in technisierten Verkleidungen die gut gelaunten Teilnehmer beim Forstfasching. Mancher der Forstleute hatte sich aber nach Tornow aufgemacht und rockte dort ordentlich das Gasthaus Zur Linde. Das Motto "Mit Halali und Krawall – geht’s zum Tornower Maskenball" des Dorfclubs brachte alle schnell auf die Beine. Dafür sorgten nicht zuletzt die Schwärzefüße als Comedy-Blues-Band. Wer noch nicht genug hat, der sollte sich am Montag um 16 Uhr im Eberswalder Rathaus einfinden – da ist großer Abgesang der Saison 2020. Der Schlüssel wandert zurück in wichtige Amtshände.