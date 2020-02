Sandra Euent

Schönwalde-Glien (BRAWO) Eine neue Ausstellung eröffnet am Samstag, 29. Februar, um 19 Uhr in den Galerieräumen des kreativ e.V. in der Dorfstraße 7 in Schönwalde-Dorf. Gezeigt wird eine Auswahl von Bildern von 19 Mitgliedern der Malrgruppe von kreativ, die im Herbst 2019 in Naumburg und Umgebung entstanden sind. Die Ausstellung ist dem verstorbenen Betreuer der Gruppe, Uwe Beckmann, gewidmet.

Die Mitglieder der Malgruppe haben Regen und Sturm getrotzt und im Freien gemalt, bzw. Skizzen angefertigt, nach denen die Bilder zuhause fertig gestellt wurden. Eigentlich wollte Uwe Beckmann die Gruppe wie gewohnt betreuen und war bereits auf dem Weg, musste aber ins Krankenhaus eingeliefert werden, in dem er kurz darauf am 1. Oktober 2019 verstarb. Mit großer Trauer hat die Malgruppe den Aufenthalt in Naumburg wie geplant zu Ende gebracht. Bei der Fertigstellung der Bilder haben Christine Link und Christian Schlegel der Gruppe beratendzur Seite gestanden.

Die Ausstellung ist bis zum 13. April zu sehen. Die Räume sind geöffnet am Di. und Mi. von 15 bis 17 Uhr, Do. von 15 bis 21 Uhr und So. von 10 bis 12 Uhr.